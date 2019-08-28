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Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
Политик Все статьи автора

Традиция в Израиле: родственники погибших изливают свою боль правительству

1.1т

В преддверии первого заседания ВРУ.

Знаете, в парламенте Израиля существует такая хорошая традиция, когда родственники погибших приходят и изливают свою боль от утраты, свои проклятия и разочарования прямо на головы парламентариев и членов правительства. А те в свою очередь просто обязаны их часами выслушивать и посыпать себя пеплом.

Так вот, неплохо было бы новоиспеченным украинским парламентариям и министрам от большинства перенять эту традицию. Пусть не забывают, что Украина - воюющее государство. А заодно, будет уменьшать чванство, гордыню и высокомерие перед лицом чужой боли.

P.S. А то много пафоса в последнее время...

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Автор
Геннадий Корбан Геннадий Корбан
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Геннадия Корбана
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