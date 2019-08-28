В преддверии первого заседания ВРУ.

Знаете, в парламенте Израиля существует такая хорошая традиция, когда родственники погибших приходят и изливают свою боль от утраты, свои проклятия и разочарования прямо на головы парламентариев и членов правительства. А те в свою очередь просто обязаны их часами выслушивать и посыпать себя пеплом.

Так вот, неплохо было бы новоиспеченным украинским парламентариям и министрам от большинства перенять эту традицию. Пусть не забывают, что Украина - воюющее государство. А заодно, будет уменьшать чванство, гордыню и высокомерие перед лицом чужой боли.

P.S. А то много пафоса в последнее время...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!