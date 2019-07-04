Сегодня Европейский Суд по Правам Человека опубликовал своё решение по моей жалобе. Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту.

Коротко:

Незаконное задержание 31 октября 2015-го года, исполненное в формате военной операции.

Повторное незаконное задержание под стражей 2-го ноября.

Незаконное содержание под стражей. Незаконный судебный процесс, длившийся с 26-го по 28-е декабря, фактически без перерыва - также признан незаконным. Нарушено право на справедливый суд, нарушена презумпция невиновности в отношении меня и многое другое. Резолютивная часть состоит из 9 пунктов.

Следующий шаг - я подаю жалобу в расширенную палату ЕСПЧ с тем, чтобы доказать политическое преследование меня как лидера политпартии УКРОП на тот момент.

Да, я намеренно не обращался за компенсацией, которую мне должно выплатить государство Украина, хотя это право остаётся за мной. Считаю, неправильно будет наказывать государство. Объясню почему.

Да потому что обращаюсь лично к Петру Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину, как к заказчикам и исполнителям моего преследования. К людям, которые нанесли мне материальный, моральный и физический ущерб. Господа, у вас есть время, чтобы сделать мне предложение и компенсировать утрату. Не в порядке откупных, а вместо государства, которое вы использовали в личных целях для моей травли.

До встречи.

P.S. Ну и конечно же не забываем про товарища Манько из батальона "Страус".

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