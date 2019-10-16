Мэр Харькова Геннадий Кернес во время заседания горсовета выругался в адрес одного из депутатов.

Это произошло в среду, 16 октября, во время голосования за переименование станции метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом". Соответствующее видео опубликовано медиагруппой "Накипело" в YouTube (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Городской глава назвал "змеем" депутата горсовета, который воздержался при голосовании. Всего инициатива собрала 68 голосов "за".

Геннадий Кернес Скрин видео

"Один воздержался. Опять Черняк?.. Нет? Какой-то змей, бл*... Ну ладно", – сказал Кернес, вызвав смех в зале.

Потом на трибуну вышел депутат, который признал, что голос "воздержался" принадлежал ему.

Он объяснил: "Уважаемые присутствующие! Во-первых, я не змей. Просто кнопка не сработала".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове разгорелся скандал из-за того, что Геннадий Кернес пытался "подкупить" студентов университета имени В.Каразина блокнотами с предвыборным слоганом и своим фото.

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