Адвокаты хотят оправдать Кернеса в суде по делу о пытках активистов Майдана

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Мэр Харькова Геннадий Кернес

Адвокаты и семья умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса планируют реабилитировать его в суде по делу о похищении, угрозах и пытках местных активистов Евромайдана в январе 2014 года.

Эту информацию подтвердил адвокат умершего Александр Гунченко, передает "Укринформ". Юрист отметил, что в сети появилась информация, что слушания по делу якобы закрыли 24 декабря, однако это фейк.

"Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не является реабилитирующим основанием для выводов", – отметил Гунченко.

Он добавил, что адвокаты будут добиваться полного оправдания умершего городского главы, "как, например, по делам о репрессированных".

Напомним:

  • В марте 2015 года прокуроры передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению Кернеса и двух его охранников в незаконном лишении свободы, истязании и угрозе убийством.

  • Сам Кернес свою вину не признавал. Тем не менее, министр МВД Арсен Аваков заявлял, что государственное обвинение располагает достаточным количеством фактов, чтобы мэр Харькова был осужден.

  • 10 августа 2018-го судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

  • На это решение была подана апелляция. В июле-2019 Высший совет правосудия удовлетворил отставку судьи Антонова.

  • Нападение на участников марша в поддержку Евромайдана в Харькове произошло 25 января 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Геннадия Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом, стало известно 17 декабря. При этом на табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы, датой смерти мэра Харькова указано 16 декабря.

Тело политика доставили в Харьков 21 декабря. Похоронили Кернеса два дня спустя на 2-м городском кладбище.

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