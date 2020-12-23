Адвокаты хотят оправдать Кернеса в суде по делу о пытках активистов Майдана

Адвокаты и семья умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса планируют реабилитировать его в суде по делу о похищении, угрозах и пытках местных активистов Евромайдана в январе 2014 года.

Эту информацию подтвердил адвокат умершего Александр Гунченко, передает "Укринформ". Юрист отметил, что в сети появилась информация, что слушания по делу якобы закрыли 24 декабря, однако это фейк.

"Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не является реабилитирующим основанием для выводов", – отметил Гунченко.

Он добавил, что адвокаты будут добиваться полного оправдания умершего городского главы, "как, например, по делам о репрессированных".

Напомним:

В марте 2015 года прокуроры передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению Кернеса и двух его охранников в незаконном лишении свободы, истязании и угрозе убийством.

Сам Кернес свою вину не признавал. Тем не менее, министр МВД Арсен Аваков заявлял, что государственное обвинение располагает достаточным количеством фактов, чтобы мэр Харькова был осужден.

10 августа 2018-го судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

На это решение была подана апелляция. В июле-2019 Высший совет правосудия удовлетворил отставку судьи Антонова.

Нападение на участников марша в поддержку Евромайдана в Харькове произошло 25 января 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Геннадия Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом, стало известно 17 декабря. При этом на табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы, датой смерти мэра Харькова указано 16 декабря.

Тело политика доставили в Харьков 21 декабря. Похоронили Кернеса два дня спустя на 2-м городском кладбище.