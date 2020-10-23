Генерал ВСУ назвал заявление Зеленского о сдаче Крыма "верхом политического цинизма"

Возвращаться к вопросу сдачи Крыма, который оккупировала Россия, во время ежегодного послания – это верх политического цинизма.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 23 октября заявил генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской Солидарности" Михаил Забродский в ответ на выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что по Крыму действительно есть много вопросов, требующих ответов.

"Там действительно есть вопросы, которые требуют ответов. И возможно не только политиков, а и правоохранительных органов. Но на мой взгляд, это верх политического цинизма – возвращаться к нему во время ежегодного послания вместо того, чтобы озвучивать реальные проекты и предложения, как мы будем возвращать Крым", – сказал Забродский.

Нардеп добавил, что за полгода украинцы так и не услышали конкретики о том, как власть будет возвращать оккупированный полуостров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего послания в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что люди, ответственные за сдачу Крыма, должны понести ответственность.

Ранее на это отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков, который подчеркнул, что украинская власть тогда сделала все возможное.

Также Зеленский анонсировал создание "Крымской платформы" и рассказал о поиске новых способов возвращения полуострова.