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11 февраля • обновлено в 18:33
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Генерал вместо Лутковской: Зеленский провел перестановку в Минской ТКГ

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Президент Украины Владимир Зеленский заменил бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую в ТКГ в Минске Геннадием Кузнецовым.

Соответствующий указ №51/2020 "О внесении изменения в указ президента Украины от 19 июня 2019 года №414" появился на сайте главы государства 11 февраля.

Зеленский и Лутковская

Зеленский и Лутковская

"Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую", – говорится в документе.

Геннадий Кузнецов – украинский спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины, был руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (с 7 марта 2014 года по 23 января 2015 года).

Указ Зеленского о назначении Кузнецова

Указ Зеленского о назначении Кузнецова

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 января в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, на котором стороны договорились о поисках пропавших и разработке новых решений для безопасности.

  • На предыдущем заседании ТКГ 16 января Украина предложила провести отвод войск на трех новых участках и потребовала, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Мирные переговоры в Минске
Персоны
Валерия Лутковская Владимир Зеленский
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