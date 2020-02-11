Генерал вместо Лутковской: Зеленский провел перестановку в Минской ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский заменил бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую в ТКГ в Минске Геннадием Кузнецовым.
Соответствующий указ №51/2020 "О внесении изменения в указ президента Украины от 19 июня 2019 года №414" появился на сайте главы государства 11 февраля.
Зеленский и Лутковская
"Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую", – говорится в документе.
Геннадий Кузнецов – украинский спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины, был руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (с 7 марта 2014 года по 23 января 2015 года).
Указ Зеленского о назначении Кузнецова
Скриншот страницы
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 января в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, на котором стороны договорились о поисках пропавших и разработке новых решений для безопасности.
На предыдущем заседании ТКГ 16 января Украина предложила провести отвод войск на трех новых участках и потребовала, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.