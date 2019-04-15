Не армия: генерал США назвал единственную силу России

При нападении на Грузию в 2008 году, у России не было ни стратегии, ни координации между войсками. И победили россияне исключительно в силу своего количественного превосходства.

Об этом в интервью Егору Куроптеву для программы "Пограничная ZONA" заявил бригадный генерал американской армии Рональд Мангум, который работал в Грузии в 2005-2011 годы военным советником.

"Я вообще не воспринимаю Россию как угрозу для США. Все, что есть сейчас у России … – это ядерное оружие. Если бы у них не было ядерного оружия, я не думаю, что кто-то вообще обращал бы на Россию внимание", – сказал Рональд.

Рональд Мангум Кадр из сюжета

Мужчина отметил, что в момент российской агрессии, эффективность грузинской армии была высокой, а действия российской армии были позорными.

Аргументы — большие потери российской авиации. Генерал утверждает, что россияне летали пьяными и разговаривали друг с другом, используя грузинские сим-карты. Более того, уговаривать пилотов воевать в Грузии пришлось лично президенту России Владимиру Путину.

"Потому что было столько российских самолетов сбито во время войны, о которых вы даже никогда не услышите", – сказал он.

Егор Куроптев и Рональд Мангум Кадр из сюжета

По его словам, грузинские средства ПВО уничтожили 6-8 самолетов ВВС РФ.

Генерал считает, что остановить наступление Россию заставил факт прибытия в Тбилиси американских военно-транспортных самолетов С-130:

"Моя группа состояла из двенадцати или четырнадцати отставных американских военных, которые работали советниками при министерстве обороны Грузии. Нам сказали, что Министерство обороны может быть возможной целью бомбежек со стороны России. Я ответил: "Понятно, но это наше место работы. Это наша служба". И мы продолжили работать в здании министерства".

Полное интервью Рональда Мангума:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она вмешалась в дела Венесуэлы без права на это.

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