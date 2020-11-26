Генерал США спрогнозировал, какой будет политика Байдена по Украине и России

Администрация демократа Джо Байдена, который стал новым президентом США, будет более жесткой по отношению к стране-агрессору России. Но в то же время потребует от Украины белее мощных реформ.

Такое убеждение высказал генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Мыслями о политике новоизбранного американского лидера, в том числе и в отношении нашей страны, он поделился и интервью ТСН.

"Украина должна быть всесторонне оптимистичной, так как администрация Байдена будет иметь более жесткую политику и стратегию в отношении России. Когда есть стратегия, как иметь дело с РФ, вы можете разработать политику, необходимую для ее реализации. Например, политика США в отношении Украины, Турции или Грузии... и стратегия, которая включает Черноморский регион", – отметил военный.

Он считает, что с приходом к власти в США Бадейна в Белый дом вернется много профессионалов, которые будут искать пути того, как поддержать Украину. В то же время, подчеркнул Ходжес, они также будут возлагать высокие надежды на верховенство права, прозрачность и борьбу с коррупцией в самом украинском государстве.

"Поэтому я с оптимизмом смотрю на поддержку Украины со стороны Америки. Но опять же, в США будут ожидания по соблюдению прав человека в Украине и институтов либеральной демократии", – подытожил он.

Напомним, что Джо Байден победил действующего лидера Штатов Дональда Трампа на выборах президента США 3 ноября. Также в ноябре Национальная полиция Украина закрыла уголовное производство относительно Байдена, которое было начато по заявлению бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

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