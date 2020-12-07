Генерал США объяснил, почему страны ЕС не интересует Крым

Страны Европейского Союза на самом деле не интересует проблема оккупации Россией Крыма, потому что у них там нет своих инвестиций.

Как сказал в интервью "Радио Свобода" экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес, большинство людей, которые занимаются военной стратегией и оборонной политикой в Париже, Берлине, Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне, не могут даже перечислить все страны Черноморского региона.

"Прежде всего, мы должны заставить этих людей взять в руки карту, заглянуть в нее и понять, где находится Черное море и почему оно важно. Это первое, что нужно сделать", – отметил он.

По словам Ходжеса, на Западе не думают об оккупированном Крыму.

"Когда люди говорят об Украине, или когда они говорят о Крыме, они на самом деле их не ценят, потому что у них там нет своего интереса, у них нет там своих инвестиций", – подчеркнул генерал.

Он привел пример Грузии, которую Кремль сделал непривлекательной для европейских инвестиций.

"Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Кавказ – это портал между Евразией и Европой. И у нас там проложены газопроводы, телекоммуникационные сети, есть и воздушное сообщение. Это единственный коридор, который не проходит через Россию или Иран. Итак, помните, что это важно. Вот почему Кремль сделал все возможное, чтобы Грузия никогда не смогла построить порт в Анаклии. Иначе Анаклия была бы глубоководным портом и каждый корабль, который может зайти в Черное море, заходил бы в Анаклию. Тогда немецкий бизнес, голландцы, все бы инвестировали в Грузию", – рассказал Ходжес.

По его мнению, имея возможность пройти через Азербайджан и Грузию на кораблях, Китай экономил бы от 7 до 10 дней в перевозке по железной дороге из Шанхая по своему "Шелковому пути".

"Итак, в последнюю очередь Кремль хочет, чтобы порт Анаклия, например, привлек внимание немцев. Именно поэтому там теперь стоят российские войска. Именно поэтому, я думаю, что частные инвестиции, на самом деле, так же важны для стабильности безопасности, как и военное сотрудничество", – заключил генерал США.

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