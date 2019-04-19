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Генерал сообщил, какие требования Путин поставит Зеленскому

6.4тЧитать материал на украинском

В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, ему придется столкнуться с главой Кремля Владимиром Путиным, который будет на него давить.

Об этом в интервью "Апосторофу" рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он отметил, что Зеленскому-президенту нужно будет разобраться, готовиться и выходить на эти переговоры с соответствующей поддержкой.

Романенко сообщил, что при общении Путин будет занимать позицию наступления – сначала выяснит, что интересует Зеленского, а затем будет давить.

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"Если во время обстрелов погибают военнослужащие ВСУ, то со стороны россиян и террористов на передовой в первую очередь погибают местные сепаратисты, так как россияне занимают офицерские должности, тренируют местных и тому подобное. Россияне поступают таким образом, чтобы вся ноша и все потери ложились на плечи местных, которых они привлекают. И поэтому для Путина это большого значения не имеет. Донбасс – это его рычаг давления", – пояснил генерал.

Романенко добавил, что Путин будет выдвигать новому президенту Украины ряд требований по Донбассу.

"Например, если решать вопрос прекращения огня, то он выдвинет ряд требований. Если говорить об обмене заложников – то же самое. Он не идет на выполнение Минских соглашений – ни в вопросе прекращения боевых действий, ни в вопросе обмена заложниками, ни в вопросе освобождения наших моряков и кораблей. Все это будет предметом торга и давления на будущего президента Украины, чтобы выигрывать позиции, которые будут выгодны России", – рассказал военный.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

При этом генерал добавил, что такие возможные торги с Зеленским являются стратегическим подходом Путина.

"Но в случае с Порошенко есть предыстория того, как они встречались в Минске, когда Лукашенко играл на стороне Путина. Поэтому надо учитывать неприятие Путиным условий с позиции силы, а он не любит себя "насиловать", – подытожил Романенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейский дипломат предупредил Зеленского об опасности Путина.

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Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
а с чего щеневмерлики решили, что Путин ждет встречи с Зеленским???
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АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
Вазилин вообще не стремается походу, давить то будут без вазилинта этого самого, в думу по жоскому))
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Ferat Bey
Ferat Bey
Внутренняя суть Зеленского – самовлюблённый, пошлый и наглый жидок. И эта внутренняя суть никуда не денется и ещё много раз себя покажет. Никакую Украину Зеленский строить никогда не будет, он будет строить гибрид Хохляндии с Жидляндией.
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