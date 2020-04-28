Ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Россия вряд ли настроена на затяжную полномаштабную военную операцию в Украине, однако пандемия коронавируса может изменить планы.

Своим мнением он поделился в интервью "Фактам". По словам Богдана, на подготовку войскам РФ хватит двух-трех дней.

"Думаю, Путин не рискнет сейчас начинать полномасштабную военную операцию против Украины. Да, вдоль нашей границы стоят российские войска, готовые к наступлению. Это правда, им, по сути, хватит двух-трех дней, чтобы мобилизоваться для полномасштабного вторжения на территорию Украины. И то, что временно оккупированные территории насыщены российской военной техникой, – тоже правда. Но проблем у российского военного контингента хватает", – поделился он.

Генерал раскрыл военные планы Путина на Украину Факты ICTV

"Я не исключаю, что намерения у Путина обострить ситуацию на востоке нашей страны есть. Хозяин Кремля не отказался от своих планов силовым методом пробить сухопутный коридор в Крым и отрезать от Украины весь юго-восток... По слухам, российский президент рассчитывает на то, что Украину к лету значительно ослабит коронавирус и в июне-июле Путин может "наехать" на нашу страну", – добавил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан заявил, что позиция Путина ослабела и ему грозит дворцовый переворот.

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