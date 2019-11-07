Генерал призвал вооружить украинских журналистов

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что в Украине должен быть принят закон, который поможет журналистам в их работе по "противодействию российской агрессии и деятельности деструктивных сил в Украине".

С такой инициативой Богдан выступил на парламентских слушаниях по проблеме безопасности журналистов, которые прошли в Киеве 6 ноября. Об этом он сообщил OBOZREVATEL.

По словам генерала, он подал ряд инициатив, в числе которых была и инициатива, посвященная закону о противодействии коллаборантской деятельности в Украине. "Я внес предложение, чтобы ВР скорректировала и рассмотрела этот закон, чтобы журналист, который занимается этими вопросами, был вооружен соответствующими нормами закона и мог четко и безбоязненно писать о таких вещах", – пояснил он.

Генерал Богдан предложил создать в Украине фонд безопасности журналиста DW

Еще одна инициатива Богдана касалась создания в Украине "фонда безопасности журналиста". По его словам, в его наполнении могли бы принять участие как частные медиа, так и государственные структуры.

Как убежден генерал, средства фонда могут использоваться как материальная помощь в случае длительного лечения журналиста, для оплаты курсов самообороны представителей СМИ, а также для других важных целей, связанных с журналистской деятельностью.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Василий Богдан заявил, что увидел опасную тенденцию в последних заявлениях советников секретаря СНБО Сергея Сивохо и Максима Ткаченко.

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