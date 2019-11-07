Главная Новости
7 ноября • обновлено в 22:59
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Генерал призвал вооружить украинских журналистов

932 Читать материал на украинском

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что в Украине должен быть принят закон, который поможет журналистам в их работе по "противодействию российской агрессии и деятельности деструктивных сил в Украине".

С такой инициативой Богдан выступил на парламентских слушаниях по проблеме безопасности журналистов, которые прошли в Киеве 6 ноября. Об этом он сообщил OBOZREVATEL.

По словам генерала, он подал ряд инициатив, в числе которых была и инициатива, посвященная закону о противодействии коллаборантской деятельности в Украине. "Я внес предложение, чтобы ВР скорректировала и рассмотрела этот закон, чтобы журналист, который занимается этими вопросами, был вооружен соответствующими нормами закона и мог четко и безбоязненно писать о таких вещах", – пояснил он.

Генерал Богдан предложил создать в Украине фонд безопасности журналиста

Генерал Богдан предложил создать в Украине фонд безопасности журналиста

DW

Еще одна инициатива Богдана касалась создания в Украине "фонда безопасности журналиста". По его словам, в его наполнении могли бы принять участие как частные медиа, так и государственные структуры.

Новости
"Безосновательно обвиняют": Геращенко призвал украинских журналистов поддержать Маркива

Как убежден генерал, средства фонда могут использоваться как материальная помощь в случае длительного лечения журналиста, для оплаты курсов самообороны представителей СМИ, а также для других важных целей, связанных с журналистской деятельностью.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Василий Богдан заявил, что увидел опасную тенденцию в последних заявлениях советников секретаря СНБО Сергея Сивохо и Максима Ткаченко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
Тег
СМИ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel