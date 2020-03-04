"Гендерная экспансия": Шмыгаль забыл представить министра Лазебную и оправдался за сексизм

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль забыл назвать Марину Лазебную, представляя парламенту новый состав Кабинета Министров.

Во время своего выступления Шмыгаль решил перечислить, кто вошел в новый Кабмин и забыл упомянуть министра социальной политики Марину Лазебную. Депутаты в зале на это отреагировали громким гулом.

Тогда премьер извинился, представил её и заодно оправдался за обвинения в сексизме, которые ранее услышал в свой адрес.

"Извиняюсь, пропустил. Это не просто так, прокомментирую. Министр соцполитики, кандидат наук, женщина - Лазебная Марина. Это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня сложно обвинить в сексизме. У нас есть 4 вакансии в действующем правительстве и планируем расширить еще два направления. Поэтому, мы ведем переговоры, в первую очередь, с женщинами", - заявил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Скриншот с видео

Марина Лазебная ua.rating

Отметим, что в сексизме его обвиняла нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Мол, в новом правительстве осталась всего одна женщина, тогда как в предыдущем было четыре.

Читайте онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительства, выступая в Раде.

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