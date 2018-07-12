"Где гарантии?" Порошенко пояснил НАТО, зачем Путин развязал войну в Украине

Президент России Владимир Путин начал войну в Украине для того, чтобы превратить Россию в настоящую империю.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на специальной сессии на тему: "Разговор с партнерами НАТО" в рамках симпозиума "НАТО привлекает".

"Почему это так важно для Путина? Очень просто. С Украиной Путин трансформирует (Россию - ред.) в империю. Без Украины Россия будет обычной государством", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что никто не имеет права диктовать Украине внешнеполитический курс.

"В этой ситуации будет Украина зоной персонального интереса Путина или России? Или он будет давать разрешение для моей большой 45-миллионной нации куда идти, а куда идти? Или же Украина будет иметь право на свой суверенный выбор? Когда миллионы людей четыре года назад вышли на Революцию Достоинства, не требуя повышения зарплат или снижение налогов, они требовали возвращения в европейскую семью", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, аннексия Крыма Россией не была сюрпризом.

"Путин рассказывал несколько раз, что нет российских войск там. Это - не мы, это - общественное движение, это - "зеленые человечки" без каких-либо опознавательных знаков. А это был русский оккупация Крыма", - сказал он.

Президент также отметил, что послевоенная система безопасности была разрушена РФ.

"Когда один из членов Совета безопасности ООН является агрессором, то этот механизм больше не работает, он полностью разрушен... Практика показывает, что только один механизм действенный - это НАТО. Не существует никакого другого механизма. И страна, которая не хочет никого атаковать, а хочет только защитить свой суверенитет, независимость и целостность, хочет сотрудничать и быть членом НАТО", - пояснил он.

Порошенко также напомнил о Будапештском меморандуме.

"Если бы Украина имела ядерный арсенал, то была бы объектом агрессии? Никогда. Согласно стратегии нераспространения, мы отказались от третьего крупнейшего арсенала и взамен получили гарантии от США, Великобритании, Франции, Китая и России. Где эти гарантии?", - спросил он.

При этом он подчеркнул, что украинские солдаты последние годы защищают себя и Украину.

"Можете ли вы себе представить, что почти три тысячи украинских солдат были убиты? Более десять тысяч гражданских были убиты. Кто ответственен за эти невинные жертвы? Путин", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил о намерении закрепить в Конституции курс вступления в НАТО и Евросоюз.