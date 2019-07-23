"Где этот мальчик?" Зеленский попал в новый конфуз на публике

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился из-за обращения к журналисту "Радио Свобода" Михаилу Ткачу.
Представитель СМИ передал в своем Twitter краткую беседу, которая состоялась в Офисе президента.
Зеленский: Где этот мальчик?
Ткач: Я журналист, а не мальчик.
Зеленский: А журналист, что не может быть мальчиком?
Ткач: Парнем может. Мальчиком - нет.
Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?
Ткач: Михаил меня зовут, Владимир Александрович.
Владимир Зеленский
24 канал
Щойно в офісі президента:— Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) July 23, 2019
Зеленський: Де цей хлопчик?
Я: Я журналіст, а не хлопчик.
Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?
Я: Хлопцем може. Хлопчиком - ні.
Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?
Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
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