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"Где этот мальчик?" Зеленский попал в новый конфуз на публике

10.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился из-за обращения к журналисту "Радио Свобода" Михаилу Ткачу.

Представитель СМИ передал в своем Twitter краткую беседу, которая состоялась в Офисе президента.

Зеленский: Где этот мальчик?

Ткач: Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист, что не может быть мальчиком?

Ткач: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?

Ткач: Михаил меня зовут, Владимир Александрович.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Qurd Boz
Qurd Boz
Na litso yavnıe primetı xanıqi...Ochen jal...
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0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Вот бы так к пукину обратился, так нет обос...ся
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3
0
CARGO 100
CARGO 100
Ну вот, начал чувствовать себя президентом ...
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5
1

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