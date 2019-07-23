"Где этот мальчик?" Зеленский попал в новый конфуз на публике

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился из-за обращения к журналисту "Радио Свобода" Михаилу Ткачу.

Представитель СМИ передал в своем Twitter краткую беседу, которая состоялась в Офисе президента.

Зеленский: Где этот мальчик?

Ткач: Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист, что не может быть мальчиком?

Ткач: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?

Ткач: Михаил меня зовут, Владимир Александрович.

Владимир Зеленский 24 канал

Щойно в офісі президента:



Зеленський: Де цей хлопчик?

Я: Я журналіст, а не хлопчик.

Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?

Я: Хлопцем може. Хлопчиком - ні.

Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?

Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу. — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) July 23, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

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