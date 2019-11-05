"ГБР злоупотребляет правами!" Адвокат Barristers заявил о фейковости дел против Порошенко

Партнер адвокатского объединения "Barristers" Илья Новиков намерен уничтожить полную фейковость и надуманность дел в отношении пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Как заявил в интервью изданию "Резонанс" адвокат "Barristers" Алексей Шевчук, ГБР в этом случае злоупотребляет своими правами, ведь, по его мнению, не могут отдельные граждане, не будучи сотрудниками ГБР, так активно принимать участие в расследовании.

Он отметил, что Государственное бюро расследований не может говорить об отсутствии ангажированности.

"Следствие здесь носит абсолютно односторонний характер с обвинительным уклоном. И я совсем не вижу того, что следствие учитываются другую позицию. То есть мы только и слышим, что следствие что-то там нашло. Но оно должно сообщать, что оно получило от защиты, что мнение защиты также учтено. Зато такая информация вообще мне неизвестна ни от слов моего партнера, ни с стороны СМИ", - отметил Шевчук.

Алексей Шевчук

Адвокат добавил, что нынешний директор ГБР Роман Труба не имеет достаточной компетенции для того, чтобы управлять таким серьезным органом.

"Пока управлять Бюро будет барабан, а не Труба, пустой, пустой барабан, которой обвиняет то активистов, то своих заместителей, то других руководителей правоохранительных органов, то пресс-службу..Уровень Романа Трубы – это уровень секретаря сельского совета и на этом уровне он и должен оставаться, а не управлять таким серьезным органом", - сказал Шевчук.

Он также отметил, что заместители Трубы достойны возглавить этот орган. "И есть много других людей вокруг, которые тоже могут быть в сто раз полезнее для ГБР", - добавил Шевчук.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что директор ГБР Романа Трубу допросят в суде.

Речь идет о нападении пророссийских провокаторов на Порошенко у здания ГБР 25 июля, в результате которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны.

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