ГБР заподозрили в сотрудничестве с Россией в деле освобожденных моряков

В деле освобожденных украинских моряков Государственное бюро расследований может сотрудничать с Российской Федерацией.

Об этом рассказал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает "Прямой". Он обратил внимание на то, что по одной из статей, по которой осуществляется расследование о кораблях в Керченском проливе, к ответственности могут привлекаться исключительно военнослужащие.

"В telegram-каналах рассказывают, что уголовное производство по морякам и кораблям в Керченском проливе вроде бы не направлено против украинских моряков. Я обращаю внимание, что одной из статей уголовного кодекса, по которой ГБР осуществляет так называемое "досудебное расследование", является статья 426 о превышении служебных полномочий военными и должностными лицами. К ответственности по этой статье могут быть привлечены исключительно военнослужащие. Следовательно, сообщение о допросах украинских моряков, которые только вернулись из русского плена, свидетельствуют о том, в чьих интересах осуществляется расследование", – сказал Головань.

Освобожденные украинские моряки

В частности Головань допустил возможность сотрудничества ГБР с Россией, чтобы помочь стране избежать наказания.

"Это уголовное производство возбуждено исключительно в интересах России, чтобы помочь россиянам избежать ответственности за захват украинских моряков. Сейчас это подтверждается. Наших моряков допрашивали в России, а теперь их допрашивают в Украине. Я хотел бы, чтобы ГБР публично заявило, что не собирается просить у России помощи в производстве относительно украинских моряков. Но, я думаю, что ГБР все же собирается сотрудничать с российскими "правоохранителями", - отметил Головань.

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной причастности высших должностных лиц Украины к государственной измене.

Все претензии касаются событий 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Начато досудебное расследование.

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