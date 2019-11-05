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5 ноября • обновлено в 13:06
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"ГБР способствует России?" Головань раскрыл важную деталь в деле пленных моряков

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Следователи ГБР вместе с ФСБ расследуют так называемое "превышение власти и служебных полномочий" украинскими военнослужащими с целью ослабить позиции Украины на международной арене, в частности в Международном трибунале по морскому праву.

Об этом написал в своем блоге адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань, комментируя сообщение, что РФ, как условие возвращения захваченных украинских кораблей, требует признания Украиной действий украинских моряков преступлением и провокацией.

По словам Голованя, директор ГБР Роман Труба, отрицает эти факты. Однако его слова, опровергает следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Сергеева А.С.

Игорь Головань

Игорь Головань

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В своем ходатайстве о назначении экспертизы она так и задает вопрос:

"Были ли допущены нарушения военнослужащими, которые выполняли боевую задачу, Руководством ВМС ВСУ при выполнении документов боевого управления указанные в пункте 3.2 данного ходатайства? Могут ли находиться указанные нарушения в причинной связи к наступлению тяжких последствий, которые привели в плен военнослужащих ВСУ, потери вооружения и военной техники?"

"Не стоит и объяснять, что военнослужащие, которые выполняли боевую задачу – это украинские моряки, которые в то время, когда следователь ГБР Сергеева пыталась выяснить были ли ими допущены нарушения, еще сидели в российской тюрьме", - отметил Головань.

По его словам, вся история с назначением по ходатайству Сергеевой военной экспертизы по делу украинских моряков ярко иллюстрирует факт "тотальной деградации ГБР, полное пренебрежение к закону и правам человека со стороны следователей этого учреждения, которое за управлением Трубы фактически перестало быть правоохранительным".

Он отметил, что так называемая "военная экспертиза" предназначалась с целым рядом грубых нарушений закона поскольку почти все поставленные Сергеевой вопросы касаются реализации нормативно-правовых актов, то есть – вопросам права. А согласно статье 242 УПК Украины проведение экспертизы для выяснения вопросов права не допускается.

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"Возможно, поэтому со своим ходатайством Сергеева обратилась не в Шевченковский суда (ведь работает она на Петлюры, 15 – Шевченковский район Киева), а почему-то в Печерский", - отметил Головань.

Он обратил внимание на то, что многие судьи Печерского районного суда Киева ходатайств следователей ГБР, а также жалоб на действия и бездействие следственных ГБР не рассматривают, поскольку Центральный аппарат ГБР, находится за пределами территориальной юрисдикции этого суда.

"Например, судья Матийчук 15 июля 2019 года направил по территориальной подсудности в Шевченковский районный суд города Киева жалобу на бездействие следователя ГБР. Основание – указанный правоохранительный орган находится по адресу: 01032, г.. Киев, ул. Симона Петлюры, Б.15, что территориально находится в Шевченковском районе г. Киева", - написал Головань.

Однако, по его словам, через три дня, 18 июля, тот же судья Матийчук, резко изменив свою позицию, рассматривает и удовлетворяет ходатайство следователя ГБР Сергеевой о назначении экспертизы. Позже выяснилось, что уголовное производство по "делу моряков" 17 июля 2019 года было закрыто постановлением прокурора.

"То есть, судья Матийчук удовлетворил ходатайство в закрытом уголовном производстве.

Поэтому после отмены постановления о закрытии уголовного производства по "делу моряков" заместителем Генерального прокурора Украины Кизема С.М., следователь А.С.Сергеева вновь обратилась с ходатайством о назначении экспертизы и снова в Печерский суд Киева. На этот раз ходатайство удовлетворил судья С.В. Волк", - написал Головань.

"Как видим, ГБР упорно, при активном содействии наших чиновников, готовит государству-агрессору приятный подарок. Поэтому недавно освобожденным из плена морякам расслабляться рано", - отметил он.

Головань добавил, что особого внимания заслуживает тот факт, что следователь Сергеева, а за ней судьи Печерского суда города Киева Матийчук и Волк, видят признаки государственной измены в принятии руководством государства мероприятий по защите национальных интересов.

"Труба также неоднократно утверждал, что ГБР не собиралось обращаться за помощью в расследовании дела моряков в РФ. Есть ли основания сомневаться, что это такая же ложь?", - отметил Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Игорь Головань
Тег
пленные моряки
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семенов Александр
семенов Александр
Какие нахрен позиции в морском трибунале?!!! Морской трибунал уже прошел ,мокряков уже выпустили,А сейчас нужно разбираться ,кто и за каким х.ем их туда послал . Понятно что причастных очко жим-жим . "Потрэбуймо допомогы- агрессии нэ проявляймо!!"
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