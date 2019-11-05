"ГБР способствует России?" Головань раскрыл важную деталь в деле пленных моряков

Следователи ГБР вместе с ФСБ расследуют так называемое "превышение власти и служебных полномочий" украинскими военнослужащими с целью ослабить позиции Украины на международной арене, в частности в Международном трибунале по морскому праву.

Об этом написал в своем блоге адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань, комментируя сообщение, что РФ, как условие возвращения захваченных украинских кораблей, требует признания Украиной действий украинских моряков преступлением и провокацией.

По словам Голованя, директор ГБР Роман Труба, отрицает эти факты. Однако его слова, опровергает следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Сергеева А.С.

Игорь Головань

В своем ходатайстве о назначении экспертизы она так и задает вопрос:

"Были ли допущены нарушения военнослужащими, которые выполняли боевую задачу, Руководством ВМС ВСУ при выполнении документов боевого управления указанные в пункте 3.2 данного ходатайства? Могут ли находиться указанные нарушения в причинной связи к наступлению тяжких последствий, которые привели в плен военнослужащих ВСУ, потери вооружения и военной техники?"

"Не стоит и объяснять, что военнослужащие, которые выполняли боевую задачу – это украинские моряки, которые в то время, когда следователь ГБР Сергеева пыталась выяснить были ли ими допущены нарушения, еще сидели в российской тюрьме", - отметил Головань.

По его словам, вся история с назначением по ходатайству Сергеевой военной экспертизы по делу украинских моряков ярко иллюстрирует факт "тотальной деградации ГБР, полное пренебрежение к закону и правам человека со стороны следователей этого учреждения, которое за управлением Трубы фактически перестало быть правоохранительным".

Он отметил, что так называемая "военная экспертиза" предназначалась с целым рядом грубых нарушений закона поскольку почти все поставленные Сергеевой вопросы касаются реализации нормативно-правовых актов, то есть – вопросам права. А согласно статье 242 УПК Украины проведение экспертизы для выяснения вопросов права не допускается.

"Возможно, поэтому со своим ходатайством Сергеева обратилась не в Шевченковский суда (ведь работает она на Петлюры, 15 – Шевченковский район Киева), а почему-то в Печерский", - отметил Головань.

Он обратил внимание на то, что многие судьи Печерского районного суда Киева ходатайств следователей ГБР, а также жалоб на действия и бездействие следственных ГБР не рассматривают, поскольку Центральный аппарат ГБР, находится за пределами территориальной юрисдикции этого суда.

"Например, судья Матийчук 15 июля 2019 года направил по территориальной подсудности в Шевченковский районный суд города Киева жалобу на бездействие следователя ГБР. Основание – указанный правоохранительный орган находится по адресу: 01032, г.. Киев, ул. Симона Петлюры, Б.15, что территориально находится в Шевченковском районе г. Киева", - написал Головань.

Однако, по его словам, через три дня, 18 июля, тот же судья Матийчук, резко изменив свою позицию, рассматривает и удовлетворяет ходатайство следователя ГБР Сергеевой о назначении экспертизы. Позже выяснилось, что уголовное производство по "делу моряков" 17 июля 2019 года было закрыто постановлением прокурора.

"То есть, судья Матийчук удовлетворил ходатайство в закрытом уголовном производстве.

Поэтому после отмены постановления о закрытии уголовного производства по "делу моряков" заместителем Генерального прокурора Украины Кизема С.М., следователь А.С.Сергеева вновь обратилась с ходатайством о назначении экспертизы и снова в Печерский суд Киева. На этот раз ходатайство удовлетворил судья С.В. Волк", - написал Головань.

"Как видим, ГБР упорно, при активном содействии наших чиновников, готовит государству-агрессору приятный подарок. Поэтому недавно освобожденным из плена морякам расслабляться рано", - отметил он.

Головань добавил, что особого внимания заслуживает тот факт, что следователь Сергеева, а за ней судьи Печерского суда города Киева Матийчук и Волк, видят признаки государственной измены в принятии руководством государства мероприятий по защите национальных интересов.

"Труба также неоднократно утверждал, что ГБР не собиралось обращаться за помощью в расследовании дела моряков в РФ. Есть ли основания сомневаться, что это такая же ложь?", - отметил Головань.

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