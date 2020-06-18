ГБР подтвердило открытие дела против Порошенко из-за Томоса

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко. Фото с Facebook Епифания

Государственное бюро расследований проводит следствие по делу о возможных незаконных действиях высших должностных лиц, направленных на "разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ".

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко, передает "Укринформ".

"6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ", – заявил он.

Затем дело СБУ было передано для расследования в ГБР, добавил Билоусенко.

Накануне пятый президент Украины Петр Порошенко также заявил, что против него возбудили дело из-за того, что государство получило Томос.

Как писал OBOZREVATEL, 18 июня Печерский районный суд Киева должен был избрать меру пресечения Порошенко в деле о якобы нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки. Однако заседание перенесли на июль.