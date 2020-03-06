ГБР обязали закрыть дело против Порошенко

Суд обязал Государственное бюро расследований рассмотреть и закрыть уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко относительно неуплаты налогов при продаже-покупке канала "Прямой".

Об этом Порошенко рассказал во время брифинга в ГБР, куда он пришел на допрос. В суде рассматриваются также несколько других заявлений о отводов в других производствах, но следователи ГБР, по словам адвокатов Порошенко, не приходят на заседания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Спасибо, что остаетесь неравнодушными и собираетесь здесь, в ГБР, чтобы искоренять ростки реванша. Символом реванша является назначение Бабикова – адвоката Януковича, который внес дух Януковича в Государственное бюро расследований и разрушает независимость следователей и правоохранительных органов", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко во ГБР

Он напомнил, что последние 2 недели по всему миру в самых авторитетных изданиях, например, в "New York Times", пишут об Украине как о государстве, где царит политически мотивированное правосудие, политические преследования.

"Такого не было со времен Януковича. Это – яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича и постепенного превращения прокуратуры на прокуратуру Пшонки, а Офиса президента – на Администрацию президента Януковича. Нас много, народ и правда с нами. И мы точно им это докажем. слишком большую цену Украина заплатила, чтобы у нас была демократия и свобода слова. Мы сегодня здесь, чтобы донести правду. Спасибо всем, кто меня поддерживает", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований закрыть дело, в котором пятый президент Петр Порошенко 28 февраля вызывался на допрос в связи с отсутствием состава преступления.

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