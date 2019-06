Разворовывание полумиллиарда гривен: ГБР открыла производство на Урбанского

После ухода с должности президента Петра Порошенко на местах стали проявляться невообразимые расхищения бюджетных средств, которые вполне могут затмить даже столь неблаговидные разворовывания денежных средств в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Так, сейчас стало известно, что Государственное бюро расследований внесло данные в Единый государственный реестр досудебных расследований в отношении председателя Одесского областного совета Урбанского Анатолия Игоревича по фактам присвоения средств государственного бюджета на сумму свыше 500 миллионов гривен.

Роман Труба, директор ГБР

Как удалось узнать журналистам, ГБР проверит, была ли предыдущая власть осведомлена о столь масштабных расхищениях и могла ли иметь коррупционный процент от незаконных махинаций.

В документе, который оказался в распоряжении СМИ, говорится, что в отношении Анатолия Урбанского начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Поводом для начала уголовного производства в отношении Анатолия Урбанского стали заявления ГО "Комитет по вопросам защиты прав потерпевших от преступлений" и ГО "Час народу".

Анатолий Урбанский

В своих обращениях активисты гражданских организаций приводят, по их мнению, несколько примеров разворовывания бюджетных средств на сумму более 464 800 600 гривен, а вообще же заявляют о разворовывании более 660 млн гривен Урбанским, а также мэром Измаила Абрамченко Андреем Вячеславовичем.

"На протяжении последних лет активистами нашей гражданской организации был отмечен существенный рост фактов нарушения требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, финансовых злоупотреблений и нарушений бюджетного законодательства со стороны публичных лиц Одесской области во главе с главой Одесского областного совета Урбанским Анатолием Игоревичем. Действия этих лиц приводят к растрате и присвоению средств государственного и городского бюджетов. Это, как минимум, наносит непоправимый ущерб авторитету системы органов власти как Одесской области, так и Украины в целом", – говорится в заявлении о совершении ряда уголовных преступлений.

В принятом ГБР заявлении, которое оказалось в распоряжении журналистов с печатью правоохранительного органа, активисты привели примеры циничного разворовывания денежных средств. Так, по их данных, средства бюджета Одесского областного совета по несколько раз выделялись на ремонт садиков и дорог, но ремонты так и не проводились. Средства, по мнению заявителей, выводились на оффшорные компании Урбанского при коррупционной помощи мэра Измаила – Абрамченко Андрея Вячеславовича, который, помимо украинского, имеет также гражданство Болгарии, где якобы владеет существенным количеством объектов недвижимости, неуказанных в его декларации.

"В дальнейшем деньги из компаний-победителей тендеров Одесского областного совета через подставные фирмы переводились на счета оффшорных компаний, собственником которых, по информации СМИ, непосредственно является Урбанский Анатолий Игоревич, а именно: Jameson Global Limited (BVI); Kaalbye Ltd (остров Мэн); Kaalbye Shipping International Ltd; Kaalbye Oil Services; Kaalbye Agency Services Ltd; Kaalbye Shipping Cyprus; Kaalbye Marine Service; LLC Kaalbye Yacht; Kaalbye Group Ltd (Панама); Kaalbye Transport Ltd (Панама)".

Приведем полный перечень обвинений активистов в адрес Анатолия Урбанского в разворовывании бюджетных средств на сумму 464 800 600 гривен, которые якобы через подставные фирмы перешли на счета председателя Одесского областного совета.

Капитальный ремонт дома культуры по ул. Комсомольская, 16 б в с. Камышовка – 11 млн 400 тыс. гривен в 2016 году. Реконструкция незавершенного строительства общеобразовательной школы по ул. И. Франко – 6 млн гривен в 2016 году. Каждый год Урбанский переводит около 65 миллионов гривен на якобы выполнение инвестиционных проектов в городе Измаил и Измаильском районе.

Так, в 2016 году "траты" на якобы выполнение инвестиционных проектов в городе Измаили и Измаильском районе достигли 66 млн 817 тыс. гривен; в 2017-м – 65 млн 823 тыс. гривен; в 2018-м – 74 млн 675 тыс. 100 гривен.

Реконструкция незавершенного строительства общеобразовательной школы по улице Ивана Франко в городе Измаил под спортивную школу в 2017 году обошлась бюджету в 5 млн гривен, однако фактически так и не была проведена. Капитальный ремонт ДУЗ №17 "Светлячок" по ул. Нахимова, 441 в городе Измаил Одесской области стоил бюджету 4 млн 507 тыс. 900 гривен, но также фактически не был осуществлен. Кроме этого, в 2017 году загадочным образом был якобы проведен капитальный ремонт дороги по ул. Некрасова и ул. Восточной в городе Измаил, что обошлось бюджету в 15 млн гривен, но дорога находится в плохом состоянии.

В 2018 году был проведен еще один якобы капитальный ремонт той же самой дороги по ул. Некрасова и ул. Восточной в городе Измаил, что обошлось бюджету в дополнительных 10 млн гривен

Таким образом, за два года было украдено фактически 25 млн гривен на одном отрезке дороги.

Капитальный ремонт внутренних помещений Белявской городской детско-юношеской спортивной школы 140 млн гривен. В 2018 году выросла финансовая поддержка неработающего КП "Аэоропорт Измаил", которая достигла 2 млн 258 тыс. 600 гривен, а в 2019-м – 3 млн 319 тыс. гривен. Готовясь к выборам, Урбанский в незаконный способ завладел 50 млн гривен, которые были выделены как субвенции, но социально-экономическое развитие Измаила и 10 млн гривен как субвенции на социально-экономическое развитие Измаильского района.

Активисты уверенны, что незаконно полученные средства Урбанский легализовал через собственные предприятия ООО "Судоремонтное предприятие "Дунайсудносервис" и ЧАО "Измаильский речной порт "Дунайсудносервис";

Активисты гражданских организаций задаются вопросом, могла ли предыдущая власть служить прикрытием в схемах главы Одесского областного совета?

"Занимая должность главы Одесского областного совета, Урбанский Анатолий Игоревич при каждом удобном случае подчеркнуто демонстрировал свою приближенность к бывшей власти, используя это как своего рода защиту. Впечатления от этого, умноженное на пиар в СМИ во время публичных мероприятий и встреч, должно было предупредить любого небезразличного о том, что не следует вступать с Урбанским в противостояние", – сообщают активисты гражданских организаций.

По подсчетам активистов, в период с 2015-2019 гг. Одесским областным советом было выделено 2,2 млрд грн на Измаильский район, примерно 30-40 % (более 660 млн грн) из которых были присвоены непосредственно Урбанским А. И. и его ближайшим окружением.

Мы связались с местными корреспондентами, которые подтвердили, что указанные факты имели место быть. Более того, представители региональных СМИ говорят, что во всех этих темных схемах главе Одесского областного совета помогали также "местные князьки". Речь идет о секретаре городского совета Измаила Сергее Георгиевиче Чмыге, а также городском депутате Андрее Анатольевиче Литвине.

Заявители уверенны, что средства выводились не только через аффилированные с Урбанским компании, но и легализовались посредством покупки криптовалюты.

По статье, которую правоохранители инкриминируют Урбанскому, главе Одесского областного совета может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, в действиях Урбанского активисты усматривают признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 УК Украины, ч. 1 ст. 364 УК Украины, ч. 1 ст. 368 УК Украины.

Журналисты будут следить за развитием событий в этом резонансном деле.

