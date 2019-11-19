До 1 января осталось немногим больше месяца, контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС заканчивается и сторонам приходится определиться – как и на каких условиях сотрудничество будет продолжено. НАК "Нафтогаз Украины" уже получил предложение российского Газпрома о продлении транзитного контракта или заключении нового сроком на один год, пишет Кирилл Сазонов для Сайт.
То есть все идет так, как я и говорил месяц и два месяца назад – Кремль (ушки которого торчат из-за "Газпрома") перешел к "плану Б". Москве транзит газа через Украину давно поперек горла. С одной стороны, ежегодные выплаты в 3 миллиарда долларов стране, которая категорически отказывается возвращаться в "русский мир" - не вписываются в их логику.
С другой стороны, именно полноценно загруженная безальтернативная ГТС Украины одна из двух главных причин, которые не давали Кремлю провести широкомасштабную военную наступательную операцию в 2014-2015 годах. Собственно, ради отказа от транзита через Украину и строились все "Северные потоки", а также Южный, Турецкий и ОРАL.
Критически важно было успеть до 1 января 2020 года – чтобы поставить Украине жесткий ультиматум и иметь все возможности для прекращения транзита. Решение Европейского суда по ОРАLу (50% транзита резервируется под альтернативных поставщиков) и сопротивление Дании строительству "Северного потока-2" сорвали основной план и РФ пришлось обсуждать с Украиной продление контракта.
Именно продления на год – заключать новый контракт на 10 лет Газпром не хочет категорически. В качестве "альтернативы" предлагается новый контракт… тоже на год. Через год РФ рассчитывает заметно сократить транзит газа через Украину. Впрочем, в "Газпроме" намекают на возможность некоторых уступок, в обмен на встречные шаги Украины.
Требования Кремля, как всегда говорят о его нездоровом аппетите, переходящем в булимию. За подписание контракта Газпром хочет не просто "согласования правильных тарифов", но и обязательного возвращения Украины на российскую газовую иглу. С возможностью напрямую влиять на энергетический сектор нашей страны и очень плотно "подкармливать" нужных пророссийских политиков и бизнесменов.
Вишенка на торте – Украина должна простить "Газпрому" долг в 2,8 млрд. долл. по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года. Еще Украина должна отказаться от других вполне перспективных и реальных исков к Газпрому – а там еще миллиардов на 10 и подобные иски уже выигрывают у РФ наши соседи. Путин называет это "обнулить взаимные претензии".
Естественно, такая жадность не встретит понимания в Украине, так что наши шансы войти в 2020 год без контракта на транзит очень велики. Разве что ЕС смогут найти альтернативное решение (например, самим подписать договор с Нафтогазом о транзите и покупать газ на украино-российской границе). Это было бы идеально. Но Германия и Франция могут выбрать и другой сценарий – помочь Кремлю выкрутить нам руки на переговорах. Сценарий куда менее приятный, но более вероятный.
Впрочем, есть еще фактор Трампа, которому второй сценарий точно не понравится, а вот тупик в переговорах вполне устроит. Покупайте американский газ – вот его альтернативное предложение. А для Украины единственным правильным шагом в этой войне может быть только резкий рост добычи собственного газа. После мощного и большого пинка по всем необходимым местам. Потому что в большой газовой игре РФ-ЕС-США у нас практически не осталось козырей.
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