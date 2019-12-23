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23 декабря • обновлено в 14:46
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Вячеслав Кириленко
Вячеслав Кириленко
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Газова капітуляція України

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Газовий протокол, підписаний владою, у довгостроковому плані є газовою капітуляцією. Бо за 2,9 млрд доларів повертає нас у газпромівську, а значить російську, кабалу. Все повертається: і прямі поставки, і газова голка. Ну й до суду проти "Газпрому" нам тепер звертатися майже довічно заборонено.

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Дивно, що у "проєвропейському" уряді не знайшлося жодного міністра, який би зажадав публічного обговорення уже підписаного протоколу, у якому ми можемо побачити, в основному, односторонні коротко- і довгострокові зобов’язання України. Плюс уже знаємо про прямі поставки газпромівського газу на якісь "українські компанії", які уже розпочалися. Про що у протоколі немає жодного слова, але що не могло не обговорюватися, у тому числі українською стороною.

Тому "євроінтегратори" виявилися колонізаторами. Хоч у цьому і так жодних сумнівів не було.

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Автор
Вячеслав Кириленко Вячеслав Кириленко
Тема
газопровод
Место
Украина
Тег
Газпром
Источник
Источник: Facebook В'ячеслава Кириленка
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Закачали хохлам газа в дупу!!!!)))
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