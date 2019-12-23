Газовий протокол, підписаний владою, у довгостроковому плані є газовою капітуляцією. Бо за 2,9 млрд доларів повертає нас у газпромівську, а значить російську, кабалу. Все повертається: і прямі поставки, і газова голка. Ну й до суду проти "Газпрому" нам тепер звертатися майже довічно заборонено.

Новости Пять украинских компаний уличили в прямых закупках газа у России

Дивно, що у "проєвропейському" уряді не знайшлося жодного міністра, який би зажадав публічного обговорення уже підписаного протоколу, у якому ми можемо побачити, в основному, односторонні коротко- і довгострокові зобов’язання України. Плюс уже знаємо про прямі поставки газпромівського газу на якісь "українські компанії", які уже розпочалися. Про що у протоколі немає жодного слова, але що не могло не обговорюватися, у тому числі українською стороною.

Тому "євроінтегратори" виявилися колонізаторами. Хоч у цьому і так жодних сумнівів не було.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся