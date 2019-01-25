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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Гавкайте, запоребриковые. Беситесь

2.9т

Сутки за поребриком рвутся пуканы, а ко мне в комменты прутся толпы ольгинских ботов и идиотов.

Проанализировав их риторику, я вижу среди них два доминирующих типажа. Одни озабочены гомосексуальной анальной пенетрацией, а вторые истерят. Видимо первые регулярно это совершают со вторыми. Или наоборот. Ну, у них все, как в поговорке - У кого что болит, тот о том и говорит.

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У них явно какие-то сексуальные проблемы, а высказаться этим озабоченным некому. Вот и изливаются у меня в коментах. А я их в бан и комменты в утиль. Сангигиена. Потому, что если это не убирать, то будет вонь, как после не смытых фекалий.

Но раз такая истерика, то мы их вжарили. Было бы им безразлично - они бы молчали. А пока эти собаки гавкают - наш караван движется дальше. Пусть гавкают. Это все, что им осталось. Гавкающая собака не укусит. Гавкайте, запоребриковые. Беситесь. ))

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Рожкова Ольга, ну у вашей Печальной лошади стиль-то какой политический- просто огонь........Наш президент не сравнивает перед аудиторией половые органы бабушек и дедушек....Разберитесь-ка сами в своём болоте, а потом на других пасть открывайте....А лучше- не открывайте....воняет....
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Саме так. Піднялось голосіння та скуліж, шипіння та хрюкання з-за поребрика. Всіх тих тролів посилати в одне місце куди порядних людей не посилають а для ватників та тролів саме там їм місце.
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Береза-типичный представитель вурдалаков, попавших во власть благодаря майдану. Таких тупых там 99%
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