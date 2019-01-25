Сутки за поребриком рвутся пуканы, а ко мне в комменты прутся толпы ольгинских ботов и идиотов.

Проанализировав их риторику, я вижу среди них два доминирующих типажа. Одни озабочены гомосексуальной анальной пенетрацией, а вторые истерят. Видимо первые регулярно это совершают со вторыми. Или наоборот. Ну, у них все, как в поговорке - У кого что болит, тот о том и говорит.

У них явно какие-то сексуальные проблемы, а высказаться этим озабоченным некому. Вот и изливаются у меня в коментах. А я их в бан и комменты в утиль. Сангигиена. Потому, что если это не убирать, то будет вонь, как после не смытых фекалий.

Но раз такая истерика, то мы их вжарили. Было бы им безразлично - они бы молчали. А пока эти собаки гавкают - наш караван движется дальше. Пусть гавкают. Это все, что им осталось. Гавкающая собака не укусит. Гавкайте, запоребриковые. Беситесь. ))

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