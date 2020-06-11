Включение Украиной представителей ОРДЛО в состав трехсторонней контактной группы сломало сценарий России, а во время последних переговоров их делегация выполняла функцию наблюдателей.

Об этом изданию "ГОРДОН" рассказал представитель Донецкой области на переговорах ТКГ журналист Сергей Гармаш. По его словам, России невыгодно то, что Украина выполнила пункт Минских соглашений о консультациях с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Россия полагала, что такими представителями будут приглашенные ею ее же представители, проживающие на оккупированной территории. Украина выполнила пункт дословно. В Минских соглашениях записано, что Донецкая и Луганская области являются административными единицами Украины, соответственно, она назначает представителей ОРДЛО, с которыми согласовывает действия по политическому будущему региона. Я считаю, это логично", – заявил он.

Также Гармаш отметил, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы люди, которые выехали с оккупированных территорий по политическим мотивам, могли вернуться домой и чувствовать себя в безопасности.

Facebook Сергей Гармаш

По его словам, на переговорах россияне ведут себя как наблюдатели. Например, глава российской делегации Борис Грызлов сидел настолько далеко от экрана, что его мимику, а соответственно, и реакцию, разглядеть было невозможно.

"Россия выбрала интересный ход. Если наши лица и представителей ОБСЕ камера показывает близко, то Грызлов сидит так далеко, что мы не видим его реакцию. Понять, как он воспринимает наши доводы, можно только по вербальным знакам. Вчера в своем выступлении я сделал дипломатическую ошибку: назвал ОРДЛО оккупированной Россией территорией, и Грызлов возмутился. Он призвал использовать только ту лексику, которая есть в Минских соглашениях. В целом он реагировал, но вяленько. Россия представляет себя как наблюдатель. В основном выступают говорящие головы, которые ее представляют. В этом и проблема. Только когда Россия включится, может быть конкретный разговор, а пока (у меня сложилось такое впечатление) они просто заговаривают зубы", – подчеркнул собеседник.

Гармаш также сказал, что появление в составе украинской делегации людей из Донецкой и Луганской областей сломало сценарий россиян. Теперь их сторона намерена тоже подключать к переговорам своих представителей.

"Эти консультации имеют смысл, потому что мы формально выполняем Минские соглашения. Россия поставила условия прямого диалога с ОРДЛО. Вот мы и выполнили его. Это важно. Нужно все расставить на свои места: людей, которые ранее представляли ОРДЛО, приглашала Россия, и теперь у нее есть выбор – включить их в свою делегацию, как нас включили в украинскую. И мы будем разговаривать более конкретно. Включение нас в украинскую делегацию сломало сценарий России. Было видно, что они еще не знают, что с этим делать, как себя вести. А потом мы показываем, что либо "Минск" начинает конструктивно работать, либо они сами его доведут до абсурда. Они уже заявили, что включат в переговоры еще каких-то своих представителей", – сообщил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители России на заседании Трехсторонней контактной группы почти не вели диалога с Украиной. При этом делегаты из ОРДЛО – хамили и перебивали модераторов.