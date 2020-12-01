Гармаш рассказал, чем Россия шантажирует Украину в ТКГ

Виктория Довгань Политика 14:37, 1.12.2020 Обновлено: 14:37, 1.12.2020

Россия на переговорах в Трехсторонней контактной группе по Донбассу пытается шантажировать Украину угрозой срыва обмена пленными.

Как пишет LIGA.net, об этом заявил журналист, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, подобную тактику страна-агрессор пытается применять во всех гуманитарных вопросах.

"Они хотят, чтобы Верховная Рада приняла постановлением их так называемую дорожную карту. И тогда, и сейчас они привязывают все гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными, к этим своим политическим требованиям. Фактически это шантаж", – отметил Гармаш.

Это подтвердил и глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что Россия на переговорах блокирует любые шаги, включая те, которые носят сугубо технический характер.

В качестве примера политик привел препятствование со стороны оккупантов открытию двух контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

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