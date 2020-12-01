Гармаш рассказал, чем Россия шантажирует Украину в ТКГ
Россия на переговорах в Трехсторонней контактной группе по Донбассу пытается шантажировать Украину угрозой срыва обмена пленными.
Как пишет LIGA.net, об этом заявил журналист, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, подобную тактику страна-агрессор пытается применять во всех гуманитарных вопросах.
"Они хотят, чтобы Верховная Рада приняла постановлением их так называемую дорожную карту. И тогда, и сейчас они привязывают все гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными, к этим своим политическим требованиям. Фактически это шантаж", – отметил Гармаш.
Это подтвердил и глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что Россия на переговорах блокирует любые шаги, включая те, которые носят сугубо технический характер.
В качестве примера политик привел препятствование со стороны оккупантов открытию двух контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее о шантаже Украины со стороны России с помощью заявлений об угрозе срыва обмена пленными заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Кроме того, он отметил, что Украина будет настаивать на внеочередном заседании ТКГ, поскольку год подходит к концу, а нерешенными остаются множество неотложных вопросов.
В свою очередь, Гармаш считает, что Украина стало гораздо жестче общаться с Россией в рамках переговоров по Донбассу.