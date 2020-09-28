Гармаш о главарях "Л/ДНР": марионетка делает вид, что он большой босс

Представители "Л/ДНР" в Трехсторонней контактной группе на заседаниях все время говорят, и все время с претензией.

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, главари террористов позволяют себе говорить с иронией, а иногда с, как они думают, сарказмом.

"Когда ты знаешь, что человек – марионетка, ничего не решает, но делает вид, что он большой босс – это выглядит забавно", – отметил он.

По словам Гармаша, Россия на переговорах старается молчать, а если говорит, то лишь как "посредник".

"Грызлов (Борис Грызлов, полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, – ред.) так открыто говорит, что РФ – посредник, хотя Украина, понятное дело, согласия на такое посредничество не давала, и Россия – сторона Трехсторонней контактной группы, – не ОРДЛО", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Гармаш рассказал, как на самом деле проходят Минские переговоры, чего требует Россия и что будет с Донбассом дальше.