Гармаш: ни в ТКГ, ни сам Тищенко не понимают, куда он вошел

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко вряд ли сам понимает, как именно он будет заниматься решением вопросов по Донбассу.

Об этом в эфире "24 канала" заявил участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. По его словам, в ТКГ не обсуждался вопрос присутствия нардепа.

"Не все (в ТКГ) даже понимают, куда именно он вошел. Честно говоря, судя по тому, что говорил Тищенко, я не уверен, что он сам понял, куда вошел", – отметил представитель ТКГ.

По словам Гармаша, Тищенко говорил, что войдет в какую-то группу по перезагрузке контактной группы, но такой не существует. При этом, подчеркнул он, есть межфракционная неформальная рабочая группа "Путь домой".

"Действительно, создана рабочая парламентская группа по наработке законопроектов. То есть для того, чтобы нам обсуждать какие-то акты, прописанные в Минских сделках. Это законопроект об амнистии, особенности органов городского самоуправления, режима городского самоуправления, модальности выборов. Нужно, чтобы было что обсуждать", – пояснил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

Также Тищенко выразил уверенность, что сможет помочь в установлении мира на востоке Украины.