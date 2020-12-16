Гармаш назвал повод, который Россия использует для блокирования обмена пленными

Россия срывает обмен пленными, мотивируя это необходимостью процессуальной очистки уже давно освобожденных девяти человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш по итогам заседания 16 декабря. Он отметил, что для этого нет юридической возможности.

"Они по-прежнему блокируют обмен, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых мы отдали еще во время прошлого обмена. "Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желания и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает", – пояснил он.

Также Гармаш отметил, что представителей Международного комитета Красного Креста не допускают к удерживаемым в ОРДЛО, объясняя это "карантинными ограничениями". По его словам, за четыре месяца удалось посетить только четырех человек.

Представитель украинской делегации подчеркнул, что это является нарушением договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже.

"Самое циничное – что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна, а на другую – свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах", – возмутился Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания 16 декабря глава украинский делегации в ТКГ Леонид Кравчук потребовал от России взять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых в Париже. Речь идет об освобождении удерживаемых лиц, разблокировании работы КПВВ, доступе на оккупированные территории наблюдателей, а также разведении сил и разминировании.