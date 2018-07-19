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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова Політичної партії "Громадянська позиція", депутат Верховної Ради України VII скликанняВсе статьи автора

Гарант і його гарантії

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Коли гарант прийшов до влади, він озвучив наміри, за прикладом сінгапурського реформатора Лі Куан Ю, "посадити трьох друзів". Посадив, навіть більше. І друзів, і кумів.

Одного - в крісло Генпрокурора, другий став заступником голови фракції у Раді, третій - міністром інформполітики, четверта - очолила Нацбанк, п’ятий - виробництво і продаж зброї, шостий - тарифи в НКРЕКП, сьомий - Фонд гарантування вкладів, восьмий... двадцятий...

Корупція пішла метастазами, більше і швидше ніж за часів бандитського режиму Януковича. За межі людської моралі, в мародерство, в торгівлю на крові, ціною життя солдата. На фоні щоденних PR-заяв про рішучу їй протидію.

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Лише під тиском громадськості, західних партнерів, найбільше під загрозою зупинення кредитів, гарант вимушено погодився на створення антикорупційної інфраструктури - НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, Антикорупційного суду. Всебічно й нахабно місяцями-роками зволікаючи, чіпляючись за важелі впливу/контролю, просовуючи туди "своїх", які не чіпатимуть і не посадять - самого гаранта і його "любих друзів".

Гарант мети досяг. Поки що. Попри оприлюднені факти, усілякі пашинські з розенблатами, насірови з гонтарєвими - на волі, почуваються впевнено, поводяться нахабно.

Але термін каденції спливає. Гарант нервує. І далі наривається.

Громадськості, щоб менше вимагала й контролювала - спробував закрити рота вимогою декларувати все і вся. Закрити не вдалося. Включилася брудна PR- машина з дискредитації найбільш активних. Квартири, дачі, машини, родичі - все на екран. Все одно не замовкають. Перейшов до силових провокацій - прослушка, наружка, затримання, судові позови, облиття зеленкою, побиття, паралельні фейкові акції, реальні тітушки, нахабно-бездіяльні правоохоронці...

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Новостворені структури теж вирішив нищити. Не буквально. Хитріше й цинічніше: шляхом зіткнення лобами, перманентних звинувачень і скандалів, порушення проваджень усіх проти всіх, залякування, відбору "правильних" аудиторів, зриву операцій, злиття інформації, дискредитації агентів під прикриттям, загрози їхньому життю, спокою їхніх родин...

Чому він діє так затято й безбашенно? Причина одна: страх. Страх відповідальності. Звідси пошук гарантій безпеки. І того/тієї, хто гарантіі пообіцяє і забезпечить.

Бо гарант знає твердо: коли Президентом оберуть не ставленика олігархату, то по-перше, антикорупційна система врешті запрацює ефективно й системно; по-друге, гарантії він отримає, точніше одну, але напевно - піде під суд!

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Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Анатолія Гриценка
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Как умеет всякая шваль, которая при Юще и Овоще разворовывала украинскую армию, продавая налево, с жирными откатами в свой карман, "ненужные" Украине ЗРК и другое оружие поднимать вой и придумывать свою "справедливость" после того как его отлучили от кормушки. А суть дела проста Толику Гриценко уже не светит должность министра обороны Украины,ему уже не светит набивать свои карманы на украинской армии. И для Гриця Порох плох уже только тем, что не дает воровать и на других должностях. Гриця "поднимает крошки" с тех уродов, которые при Порохе еще не посажены
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Олег
Олег
Слова правильные! Мы их запомним. Но и вы их не забудьте!
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Франко Иван
Франко Иван
Ваши бы слова , да Богу в уши...!
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