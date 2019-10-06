Гайдукевич: сегодняшний Майдан – месседж власти остановиться

Тысячи людей на площади в Киеве и на площадях во многих городах Украины – пришли не противостоять, а заявить, что их не устраивает отказ власти от государственности Украины.

Об этом заявил член президиума Центрального совета партии "Европейская Солидарность" Виталий Гайдукевич во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", передает сайт политсилы. По его словам, отводить украинские войска со своей территории во время войны – это предательство государственных интересов.

"Услышать и сделать выводы из услышанного и отреагировать на услышанное мнение и позицию граждан и то видеообращение с объяснениями, которое несколько дней назад было обнародовано президентом, было не о чем. Там не было видно человека, который хочет слушать и по результатам услышанного что-то делать для страны. Поэтому трудно прогнозировать появится это "слышать" после сегодняшней акции, которая проходит как в столице, так и во всех крупных городах Украины", – отметил он.

Митинги против капитуляции Обозреватель

Гайдукевич отметил, что люди, которые пришли на Майдан в Киеве, и на площади по Украине, пришли не противостоять, а заявить, что они граждане этой страны, которых не устраивает то, что власть отказывается от государственности Украины. Отводить украинские войска со своей территории во время войны – это измена государственных интересов.

Член президиума Центрального совета партии "Европейская Солидарность" подчеркнул: "Первое, что хотят люди, стоящие на площади, чтобы их начали слышать, и прислушались. Их основное стремление сегодня – это вступить в прямой диалог с людьми, которые по состоянию на сейчас находятся на Банковой в роли руководства государства".

Также Гайдукевич отметил, что не стоит говорить о какой-то радикализации ситуации, стоит только понимать, что любая имплементация любой формулы должен проходить через парламент.

"Есть еще впереди несколько шагов, которые должна сделать власть и эти несколько шагов являются несколькими шансами для Зеленского остановиться. Сегодняшняя площадь – это месседж власти: остановиться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 октября, неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

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