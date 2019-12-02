"Это провал": известный АТОшник спрогнозировал итог встречи Зеленского с Путиным

Ветеран войны на Донбассе Мирослав Гай выразил обеспокоенность перспективами запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.
"Думаю, это будет провал (Зеленского. – Ред.). По моему личному мнению, профессиональный КВН-щик не может обыграть профессионального спецслужбиста на этом поле", – заявил Гай в программе "Острый вопрос" на ObozTV.
По его мнению, Зеленский не мог за такой короткий срок подготовиться к обсуждению с Путиным вопросов, связанных с национальными интересами Украины.
"Путин – опытный гэбист. У него за плечами большое количество войн: Абхазия, Осетия, Чечня, Сирия…. Он ведет войну", – отметил офицер резерва.
Гай подчеркнул, что экономика и дипломатия для России – всего лишь еще одно средство ведения войны.
Ветеран АТО также признал, что Зеленский у него ассоциируется с полной капитуляцией. Он напомнил о закупках электроэнергии у России, о преследованиях активистов (в частности, об обысках у Маруси Зверобой).
"Все эти тайные телефонные переговоры с Россией, заявления со стороны "кварталовцев" (например, Сивохо), о том, что мы должны убирать КПВВ, вводить полную амнистию для боевиков… Вот Медведчук внес в Раду законопроект, из которого вообще убрал пункт, что наемники и оккупационные войска должны убраться с оккупированных территорий… Все это стало возможным "благодаря" Зеленскому. Потому что он пошел на шантаж Путина", – объяснил Гай свою точку зрения.
Ожидается, что Путин и Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже
gazeta.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая личная встреча Зеленского и Путина должна состояться в рамках "нормандского саммита" 9 декабря в Париже.
Сам Зеленский ранее заявлял, что готов к встрече с Путиным, но "нужно еще немного поработать".
По словам пресс-секретаря Путина, главной целью переговоров президентов Украины и России станет "попытка найти какие-то решения".
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