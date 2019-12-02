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2 декабря • обновлено в 14:51
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"Это провал": известный АТОшник спрогнозировал итог встречи Зеленского с Путиным

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Ветеран войны на Донбассе Мирослав Гай выразил обеспокоенность перспективами запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

"Думаю, это будет провал (Зеленского. – Ред.). По моему личному мнению, профессиональный КВН-щик не может обыграть профессионального спецслужбиста на этом поле", – заявил Гай в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

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По его мнению, Зеленский не мог за такой короткий срок подготовиться к обсуждению с Путиным вопросов, связанных с национальными интересами Украины.

"Путин – опытный гэбист. У него за плечами большое количество войн: Абхазия, Осетия, Чечня, Сирия…. Он ведет войну", – отметил офицер резерва.

Гай подчеркнул, что экономика и дипломатия для России – всего лишь еще одно средство ведения войны.

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Ветеран АТО также признал, что Зеленский у него ассоциируется с полной капитуляцией. Он напомнил о закупках электроэнергии у России, о преследованиях активистов (в частности, об обысках у Маруси Зверобой).

"Все эти тайные телефонные переговоры с Россией, заявления со стороны "кварталовцев" (например, Сивохо), о том, что мы должны убирать КПВВ, вводить полную амнистию для боевиков… Вот Медведчук внес в Раду законопроект, из которого вообще убрал пункт, что наемники и оккупационные войска должны убраться с оккупированных территорий… Все это стало возможным "благодаря" Зеленскому. Потому что он пошел на шантаж Путина", – объяснил Гай свою точку зрения.

Ожидается, что Путин и Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже

Ожидается, что Путин и Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже

gazeta.ru

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персоны
Мирослав Гай Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
переговоры по Донбассу
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Комментарии
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Это провал" ... Провал был в Иловайске и Дебальцево, а "Это" просто шопа ...
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фил филька
фил филька
гай твой провал случился еще на выборах президента))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Подарите Сявке Гаю кто нить пистолет, пусть почистит.
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