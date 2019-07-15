Габибуллаева: "ЕС" требует от директора ГБР Трубы прекратить политические преследования

Люстрация директора Государственного бюро расследований Романа Трубы – это вопрос национальной безопасности.

Об этом активисты партии "Европейская солидарность" заявили в понедельник, 15 июля, в главном офисе ведомства. Основным требованием акции было немедленное прекращение политически мотивированных преследований волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии, сообщает пресс-служба политсилы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"События последних недель показали, что директор ГБР Роман Труба действует в интересах ФСБ Российской Федерации. Люстрация Трубы – это вопрос национальной безопасности. Под его руководством бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожение волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины", – заявила лидер молодежного крыла партии "ЕС", кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.

Активисты партии "Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

Она напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от политсилы "Европейская солидарность".

Активисты партии "Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

Активисты партии "Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР уличили в "сливе" гостайны. Также адвокат заподозрил ведомство в работе на страну-агрессора.

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