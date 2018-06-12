Гаагский "подарок" Украины России: что это значит и как работает

Украина 12 июня подала в Международный Суд ООН в Гааге Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

О том, что это значит, и как дело против России будет продвигаться в МУС детально на своей странице в Facebook рассказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

ЧЕМ ВАЖЕН МЕМОРАНДУМ?

Как объясняет замминиста, Меморандум - рубикон в рассмотрении дела, поскольку это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН.

"В нем собрано факты, на которых базируется иск Украины, и изложены наши правовые аргументы (статья 49 Регламента Суда). Стоит также подчеркнуть, что после завершения письменной части производства, ни один новый документ не может подан на рассмотрение Суда без согласия сторон (статья 56 Регламента Суда). Затем - после представления Меморандума - дальнейшая дискуссия сторон будет базироваться на критике и защите того, что приведены в Меморандуме", - пишет Зеркаль.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРАВОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ УКРАИНЫ?

"Во-первых, от 2014 году на территории Украины незаконные вооруженные формирования совершили ряд актов, которые считаются террористическими соответствии с Конвенцией. В частности, речь идет о сбивания самолета МН-17, об обстреле мирных жителей Мариуполя, Краматорска, Авдеевки, Волновахи и о террористических актах в Харькове, Одессе и Киеве", - подчеркнула Зеркаль.

Во-вторых, Россия поставляла оружие и координировала совершение этих актов, представляет собой финансирование терроризма, в соответствии с Конвенцией.

Поэтому, по мнению украинской стороны, Россия должна понести ответственность как государство за нарушение требований Конвенции по предотвращению такого финансирования терроризма.

"Также Россия, в нарушение законов оккупации, которая сама по себе является неправомерной, применяет свое законодательство с целью дискриминации крымских татар и украинский в Крыму", - добавила замминистра.

ПОЧЕМУ ИСК КАСАЕТСЯ ИМЕННО ЭТИХ НАРУШЕНИЙ?

Агрессия России против Украины влечет нарушение чрезвычайно широкого круга международных правовых норм. Поставки оружия незаконным вооруженным формированиям, классифицируется как финансирование терроризма, и дискриминация украинский и крымских татар в незаконно оккупированном Крыму - лишь отдельные эпизоды противоправных деяний РФ.

"Украина, согласно статье 33 Устава ООН, пытается урегулировать все споры, связанные с нарушением РФ своих обязательств через широкомасштабную и многомерную агрессию против нас. Мы добросовестно пытаемся урегулировать эти правовые споры путем переговоров и другими определенными Уставом ООН. К сожалению Россия не только недобросовестно, просто вызывающе, подошла к попыткам найти решение этим спорам. Более того, Россия упорно считает, что нет никаких споров и не может быть речи о признании им каких-либо нарушений. Поэтому Украина приходится искать другие предусмотренные Уставом ООН, возможности урегулировать споры мирно. Например, мы, совместно с другими государствами, граждане которых пострадали в результате крушения самолета, предложили Совету Безопасности ООН создать отдельный трибунал по МН-17. Россия, несмотря на все потери для своей репутации, единственная выступила против цивилизованного и правового способа восстановления справедливости", - объясняет Зеркаль.

Логическим продолжением усилий Украины мирно разрешить споры с РФ является инициирование дел в международных судебных инстанциях в правовых спорах, по которым существует обязательная юрисдикция таких судебных органов. Вопрос нарушения прав украинский и крымских татар, гарантированных упомянутыми Конвенциями, относящимся к компетенции Международного Суда ООН и стали предметом иска Украины против РФ.

ДОСТАТОЧНО ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ?

Меморандум состоит из 29 томов и содержит более 17 500 страниц свидетельств, документов и других доказательств по делу. Это очень много. Обычно, меморандумы по делам, которые рассматривает Суд ООН, являются существенно меньшими по объему. Вообще в практике рассмотрения дел в суде ООН есть правило - подавать минимально достаточное количество доказательств. Мы старались не выйти за рамки того, что достаточно. Но все равно объем большой. Не это есть две причины.

"Во-первых, год назад мир увидел, что Россия даже перед судьями говорит на белое - черное и просто врет. Это нарушение всех традиций, ибо государства в суде по-разному толкуют факты и нормы, но не врут. Все помним сказки об оружии, "найденную в шахтах". Во-вторых, Россия прилагает все усилия, чтобы убедить мир, что это не они и в конце концов - вы ничего не докажете. Русская игра в сокрытие правды, которая даже получила термин "plausible deniability", возлагает на нас дополнительное бремя доказательства очевидного - действия России направлены на терроризирования и запугивания людей на Донбассе и в Крыму. Поэтому нам и пришлось очень тщательно подойти к уровню доказанности фактов, на которых базируется наш иск", - объяснила Зеркаль.

Собрать доказательства удалось благодаря активной и тщательной работе ГПУ, СБУ, Нацполиции, Генштаба и других органов государственной власти. Важной оказалась и работа неправительственных организаций и экспертов, которые собирают доказательства нарушений международного права в Крыму и на Донбассе.

КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА?

После представления Меморандума Россия получит право подать свои возражения о наличии юрисдикции в Суда рассматривать это дело. Так же как и в деле Грузия против России, последняя воспользуется этим правом и через три месяца мы получим эти возражения. Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет. После чего продлится письменное и устное стадия рассмотрения дела. В общем, все займет еще несколько лет.

"Выглядит слишком долго, учитывая страдания людей на Донбассе и в Крыму. Но пока идет судебное разбирательство, Россия имеет возможность в любое время признать неправомерность своих действий и урегулировать ситуацию. Об этом подчеркивают все наши партнеры как в непосредственном диалоге с РФ, так и в нормандском формате или минском процессе. А если Россия и дальше будет упираться, то ответственность России как государства за международные противоправные действия будет установлена ​​судом. Так или иначе - справедливость восторжествует", - резюмировала Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля Международный суд ООН огласил сразу несколько решений в деле по иску Украины против России. Так, суд признал за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Кроме того, суд заявил, что Украина не предоставила достаточно доказательств финансирования Россией терроризма. Вместе с тем Международный суд ООН согласился на введение мер по иску Украины против РФ в части защиты национальных меньшинств в Крыму.

Также суд обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.