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"Футбол по-русски": стало известно, как Россия открестилась от своих "потеряшек" и террористов на Донбассе

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Вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что РФ открестилась от россиян, осужденных или задержанных в Украине.

Она написала на своей странице в Facebook, что в стране не считают эту тему достойной для переговоров в Минске. Потому Геращенко написала очередное официальное письмо с фамилиями и просьбой предоставить официальный ответ по обмену.

"Похоже, в Москве чемпионат по футболу начался заблаговременно. Одно ведомство отфутболивает к другому, один чиновник ко второму по вопросу о 23 россиянах, осужденных или задержанных в Украине за терроризм, участие в войне и шпионаже. Футбол "по-русски" - это отфутболивать своих граждан, выбрасывать их в утиль, как вздутые и использованные, уже не нужные мячи", – написала Геращенко.

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По ее словам, в Минске представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов и русские в гуманитарной группе заявляют, что "судьба 23 осужденных потеряшек и террористов - это не тема минских переговоров".

"В Москве пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что это "предмет работы специальной группы". А заместитель министра ВС РФ говорит, что Украина никаких предложений не предоставляла. Что же. Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в Минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля", – подчеркнула она.

Геращенко также попросила Министерство иностранных дел Украины еще раз официально продублировать это письмо и предложение к МИД России.

"Интересно, как они еще и эти письма будут футболить и когда ответят? Мы своих не бросаем. Россия своих футболит. В этом и разница, в этом и проблема", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская сторона выдвинула ряд требований по освобождению украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

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Темы
Обмен пленнымиМирные переговоры в Минске
Персоны
Ирина ГеращенкоБорис Грызлов
Место
Украина
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