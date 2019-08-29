Фуршет, пятая скорость и шорт-лист задач: о чем говорил Зеленский в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Верховной Рады Украины нового созыва в любом случае войдет в историю, однако в каком свете, это уже зависит от народных избраннников.

Речь главы государства перед нардепами началась с предупреждения. "Пожалуста, давайте меньше лишних диалогов. Давайте уже работать, давайте уже голосовать! Я вас очень прошу, народ ждет. Хорошо? Меньше СМСок, больше законов! Мы все ждем!" – сказал он.

Зеленский пояснил, что для него не составляет трудности распустить парламент, поэтому новой Раде есть, над чем задуматься.

Владимир Зеленский в Раде Офис президента

Также были оглашены основные задачи: укрепление нацбезопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма.

Далее приводим полный текст выступления Зеленского перед нардепами 29 августа на языке оригинала:

"Я вітаю Верховну Раду України 9-го скликання зі вступом у повноваження та початком роботи. Так незвично бачити цю залу заповненою.

Хочеться, щоб так було завжди, а не лише коли фуршет з нагоди урочистого засідання. Працюйте!

Дорогі українці! Нещодавно минуло 100 днів моєї президентської каденції. Було багато різних оцінок, але повірте: найкритичнішу оцінку я даю собі сам. Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках, з вимкненими фарами та на першій швидкості.

Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з’явився парламент, який справді готовий працювати. Не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомилися чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ.

Я щасливий, що найближчим часом з’явиться дієздатний та ефективний уряд. Який представить програму дій до затвердження річних інвестиційних програм міжнародних інвесторів, а отже – Україна буде у фокусі їхньої уваги

Владимир Зеленский в Раде Офис президента

Шановні депутати! Насправді вітати вас було б певним злорадством. Рівень довіри до нового парламенту – величезний, а отже – рівень відповідальності та очікувань ще більший. Перед вами низка викликів та завдань. Це і впровадження народовладдя, і довгоочікуване зняття депутатської недоторканності, і закон про імпічмент. Це дієва реформа правоохоронних органів та судової системи. Продовження реформ децентралізації та євроінтеграції.

Це лібералізація економіки, створення потужного інвестиційного магніту для залучення іноземних інвестицій. Побудова цифрової держави у смартфоні, коли черги у держустановах та пекельна бюрократія підуть у минуле. Це подолання рейдерства, монополій і контрабанди. Здобуття реальної енергетичної незалежності, енергоефективності та вирішення проблем з тарифами. Розбудова промисловості, аграрного сектору, інфраструктури, медицини. Покращення нашої освіти та відродження української науки.

І найголовніше – зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму.

Усього цього очікує суспільство, і все це нам з вами належить зробити. Вже зараз точно зрозуміло: Рада цього скликання увійде в історію. Питання одне – як саме? Ви маєте всі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне. Який втілив усе, що не змогли зробити за попередні 28 років. Як парламент, де не було бійок, прогулів, кнопкодавства – вся Україна вас дуже просить про це, а тільки конструктив та щоденна кропітка робота на благо українського народу.

Або ви, не дай Боже, ввійдете в історію як парламент, який проіснував найменше. Один рік. Фактично це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду – не так страшно. Але я щиро сподіваюсь, що цього не станеться. Давайте зробимо це разом! Дякую! Слава Україні!".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов , в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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