Фукса уличили в циничном подыгрывании Путину за счет памяти жертв Бабьего Яра

Сбежавший из России олигарх Павел Фукс пытается подыграть президенту РФ Владимиру Путину инициативой построить огромный музей в Бабьем Яре.

Об этом рассказал диссидент и бывший политзаключенный, член Украинской Хельсинской группы, со-президент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс в интервью LB.

"На первом этапе основным мотором "олигархического" проекта был Павел Фукс — бизнесмен родом из Харькова, ныне – крупный застройщик, на счету которого, в частности, комплекс "Москва-Сити". Он встретился со мной весной 2016 года и рассказал, что планирует с партнерами создать в Бабьем Яре музей такого масштаба, который переплюнет и музей Холокоста в Вашингтоне, и "Яд Вашем", – вспомнил Зисельс.

Йозеф Зисельс

Он подчеркнул, что прямо сказал Фуксу о необходимости договариваться по ряду пунктов еще до начала проекта, так как существует табу на строительство объекта на месте расстрелов.

"Я доверяю раввину Шлезингеру, и просто не буду участвовать в проекте, который предполагает, с его точки зрения, строительство на костях. Мы — разные по идентичности. Я — украинский еврей, а Фридман и Хан — российские евреи родом из Украины, но они не идентифицируют себя с этой страной и ее будущим. И это второй — главный — пункт наших расхождений. Я признался Фуксу еще в 2016-м, что не понимаю, почему во время агрессивной войны России с Украиной три крупнейших российских предпринимателя, бизнес которых в той или мере контролируется властью, инициируют такой проект? Зачем это нужно Путину, где логика", – задался вопросом он.

БАбий Яр: Фукса уличили в подыгрывании Путину

Зисельс добавил, что это – сложный способ ублажить Путина, что также является вопросом убеждений.

"Я верю не в сантименты, а в информационную войну, которую Россия ведет против Украины и в которую вкладывает $3 млрд в год. И не верю в благие намерения инициаторов этого музея", – сказал он.

Зисельс также рассказал, что открытие музея Бабьего Яра по проекту российских олигархов нанесет Украине политический и имиджевый ущерб.

"Во-первых, сам факт появления такого музея на средства российских бизнесменов подчеркнет, что Украина не в состоянии построить такой музей. Что гораздо хуже, этот музей может продемонстрировать всему миру, что украинцы — это антисемиты и националисты, которые всю свою историю убивали евреев. Эту линию не будут проводить Круглов, Беркхоф или Дитер Поль, но не ученые создают музеи, а кураторы", – констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк Виталий Нахманович заявил, что несправедливо, когда на территории Бабьего Яра в Киеве находится парк отдыха. По его словам, это трагическое место имеет отношение как к всемирной истории еврейского народа, так и к истории Украины. Это пространство нужно превратить в мемориальный парк.

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