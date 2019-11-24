Главная Новости
24 ноября • обновлено в 13:21
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Фукса уличили в циничном подыгрывании Путину за счет памяти жертв Бабьего Яра

892
Читать материал на украинском

Сбежавший из России олигарх Павел Фукс пытается подыграть президенту РФ Владимиру Путину инициативой построить огромный музей в Бабьем Яре.

Об этом рассказал диссидент и бывший политзаключенный, член Украинской Хельсинской группы, со-президент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс в интервью LB.

"На первом этапе основным мотором "олигархического" проекта был Павел Фукс — бизнесмен родом из Харькова, ныне – крупный застройщик, на счету которого, в частности, комплекс "Москва-Сити". Он встретился со мной весной 2016 года и рассказал, что планирует с партнерами создать в Бабьем Яре музей такого масштаба, который переплюнет и музей Холокоста в Вашингтоне, и "Яд Вашем", – вспомнил Зисельс.

Йозеф Зисельс

Йозеф Зисельс

Он подчеркнул, что прямо сказал Фуксу о необходимости договариваться по ряду пунктов еще до начала проекта, так как существует табу на строительство объекта на месте расстрелов.

Новости
Здание из языков пламени: стало известно, как будет выглядеть Музей Холокоста в Одессе. Фото

"Я доверяю раввину Шлезингеру, и просто не буду участвовать в проекте, который предполагает, с его точки зрения, строительство на костях. Мы — разные по идентичности. Я — украинский еврей, а Фридман и Хан — российские евреи родом из Украины, но они не идентифицируют себя с этой страной и ее будущим. И это второй — главный — пункт наших расхождений. Я признался Фуксу еще в 2016-м, что не понимаю, почему во время агрессивной войны России с Украиной три крупнейших российских предпринимателя, бизнес которых в той или мере контролируется властью, инициируют такой проект? Зачем это нужно Путину, где логика", – задался вопросом он.

БАбий Яр: Фукса уличили в подыгрывании Путину

БАбий Яр: Фукса уличили в подыгрывании Путину

Зисельс добавил, что это – сложный способ ублажить Путина, что также является вопросом убеждений.

"Я верю не в сантименты, а в информационную войну, которую Россия ведет против Украины и в которую вкладывает $3 млрд в год. И не верю в благие намерения инициаторов этого музея", – сказал он.

Зисельс также рассказал, что открытие музея Бабьего Яра по проекту российских олигархов нанесет Украине политический и имиджевый ущерб.

"Во-первых, сам факт появления такого музея на средства российских бизнесменов подчеркнет, что Украина не в состоянии построить такой музей. Что гораздо хуже, этот музей может продемонстрировать всему миру, что украинцы — это антисемиты и националисты, которые всю свою историю убивали евреев. Эту линию не будут проводить Круглов, Беркхоф или Дитер Поль, но не ученые создают музеи, а кураторы", – констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк Виталий Нахманович заявил, что несправедливо, когда на территории Бабьего Яра в Киеве находится парк отдыха. По его словам, это трагическое место имеет отношение как к всемирной истории еврейского народа, так и к истории Украины. Это пространство нужно превратить в мемориальный парк.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Павел Фукс Владимир Путин Иосиф Зисельс
Место
Украина
Тег
Бабий Яр
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцы сами строить ни чего не умеют, а вот вертухаи и растрельщики они знатные
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги