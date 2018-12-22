Когда-то, в 2001 году, в мой день рождения, парламент принял новый Уголовный кодекс. Лично я внес в этот документ порядка 600 поправок, благодаря которым сталинское уголовное право начало трансформироваться в европейское.

Благодаря этим правкам в тюрьмах стало втрое меньше людей.

Резко уменьшилось количество оснований для конфискации имущества у граждан.

Из кодекса исчезло такое понятие, как клевета.

В то же время начали жестко сажать в тюрьму за воровство машин, а также появилась статья за пытки.

По поводу клеветы было немало дискуссий: многие политики считали, что эту статью стоило оставить, поскольку "журналисты многое себе позволяют". Но я однозначно был убежден, что в период правления Кучмы страна нуждалась в свободе слова, тогда как дамоклов меч возможного иска "за клевету" подталкивал журналистов к самоцензуре.

Но все меняется. Журналисты, как и медиа, потеряли монополию на распространение информации, на информационном рынке появились блогеры и стали популярными социальные сети, также расплодились "сливные бачки". Да и сама свобода слова время от времени превращается в так называемую свободу преследования.

Впервые я ощутил это в начале нынешнего десятилетия, когда в должности главы Госкомпредпринимательства начал бороться с поборами ЭДАПСа. Помните, как все мы с вами платили сотни гривен за разные защищенные голограммами бумажки. В итоге по году этот коррупционный монополист зарабатывал на нас миллиарды. Мне удалось тогда добиться отмены этого скрытого рэкетирского налога, и ЭДАПСовский сайт "багнет" каждый день лил помои на меня, пытаясь очернить, а также угрожали моей жизни.

Но я устоял, и победила Правда.

Сейчас ситуация повторяется. Я вскрыл схему, благодаря которой гражданин России некий Павел Фукс пытается украсть у киевлян 1,9 млрд грн, странным образом выиграв суды у Киевского метрополитена. Мне не понятно, почему любой пассажир столичной подземки должен платить с каждой поездки 2 грн этому деятелю, являющемуся другом и партнером харьковского мэра Геннадия Кернеса и депутата-бизнесмена Виталия Хомутынника. Почему-то в Харьков он не поехал обилечивать горожан, а отаборился в Киеве. Он уже отобрал у города и киевлян порядка 778 млн грн, и, кроме меня, только мэр Виталий Кличко озаботился проблемой, просил внести компанию Фукса в санкционный список… Но других представителей власти проблема не заинтересовала. Более того, если бы глава Минюста Павел Петренко хотел бы остановить эту мутную авантюру, то мог бы это сделать за 5 минут, но он решил по-другому, что наводит меня на дурные мысли. Даже НАБУ не заинтересовалось аферой…

Новости Фукс и его подельники ограбили киевский метрополитен еще на 478 миллионов

Фукс через разных знакомых передавал мне неоднократно разного рода "приветы", пытаясь закрыть рот. После этого разного рода "бачки" начали обливать меня грязью, и, как узнал я позже, разгоняли информацию некие черные пиарщики - братья Блажко, а также Марьяна Адамчук, моя бывшая сотрудница, уволенная когда-то за нечистоплотное поведение. Далее подключился некто Дзиндзя - персональный голос Пашинского в социальных сетях.

Вот они пишут, врут, фантазируют без устали, дописались до того, что у меня есть замок в Италии стоимостью под десяток миллионов евро. Правда только в том, что в этой гостинице иногда любит останавливаться мой сын. Я прошу всяких дзиндзей найти доказательства моей причастности к этому имению, и вам сразу же его подарю.

Кстати будет сказано: почитал комментарии под статусом "о замке": этих негодяев радостно поддерживают антисемиты, а также завистники. Но многие люди честно написали, что Бродский как предприниматель может купить все, что хочет. И это ведь правда. Я занимаюсь бизнесом порядка 30 лет, и это производственный бизнес, а не воровство газа или фейковые суды с муниципальными компаниями.

Если резюмировать все сказанное, то вывод один: беспредел нужно останавливать, а "клевету" - возвращать в Уголовный кодекс. Эта статья не должна распространяться только на одну прослойку людей – чиновников. А обычные граждане должны получить защиту закона от грязи. Речь идет не только о публикациях, но и хейтерских и ксенофобских комментариях. Также интернет-ресурсы пора вводить в законодательство о журналистике, блогеров – в том числе, как в США. Ибо порою слово ранит ощутимее пули, особенно семью.

Поэтому - как только поменяется парламент, я начну лоббировать изменение соответствующего документа.

С Новым годом вас!

Правда победит!

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