Главная Новости
6 мая • обновлено в 09:49
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
Экономист Все статьи автора

Фуфломіцин від Бондаренка: в лікарню Черкас доставили сумнівні ліки

9.4т
Читать материал на украинском

Ось так і живемо. Черкаська міська рада у себе на сторінці і на офіційному сайті виклала звіт про отримання суперефективних ліків, про які домовився особисто мер Бондаренко!!!, і які "допомагають людині або зовсім не захворіти вірусною хворобою, або перенести її у набагато легшій формі".

І тепер голова бюджетної комісії міськради Юрій Тренкін, навіть "розглядає можливість придбання цього препарату, щоб потім роздати його тим, хто цього потребує. Приміром, тим, хто змушений працювати під час карантину, а також малозабезпеченим жителям міста".

Все би було гарно, якщо б суперефективними ліками не виявився фуфломіцин без жодної доказової дії.

Фуфломіцин від Бондаренка: в лікарню Черкас доставили сумнівні ліки

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Владимир Компаниец Владимир Компаниец
Место
Украина Черкассы
Источник
Источник: Facebook Володимира Компанійця
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
69
10
Смешно
7
Интересно
20
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Але "фуфломіцином" годують не тільки черкащан!(((
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
КОНСТАНТИНОВИЧ МАСЛОВ
КОНСТАНТИНОВИЧ МАСЛОВ
И хоть на вентилятор попал, да тот не работал - как же автор прав "про вот так и живём" - это про когда экономисты оценивают эффективность лекарств. Стыдно не бывает ? Ну за название "экономист Компаниец" ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 258 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги