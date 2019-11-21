"Безответственно!" Депутатов предупредили, что ФСБ может применять методы "Джокера"

ФСБ России может применять методы пранкера "Джокера", чтобы собрать компромат на украинских политиков.

Об этом предупредил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок в программе "Итоги" на ObozTV. Он подчеркнул, что несерьезное отношение депутатов и чиновников к своим перепискам угрожает безопасности Украины.

"Меня беспокоит, что депутаты – как от "Слуги народа", так и от других политических сил – довольно безответственно относятся к переписками в Telegram или социальных сетях", – отметил Рыбачок.

Он напомнил, что сами политики, ставшие жертвами розыгрышей "Джокера", неоднократно подтверждали факт этих переписок.

"И это люди, у которых есть доступ к государственной тайне! Если они позволяют себе настолько безответственно относится к подобным вещам, то не является ли это риском для государственной безопасности?" – поинтересовался эксперт.

Рыбачок обратил внимание, что спецслужбы иностранных государств могут использовать полученную информацию против народных депутатов Украины.

"Если условный "Джокер" владеет доступом к этой информации, то можно не сомневаться, что у ФСБ Российской Федерации точно так же есть доступ к этой информации", – подчеркнул он.

По мнению аналитика, в России уже вполне могли собрать компромат как на украинских политиков, так и на руководителей правоохранительных и других органов.

"В этом – ключевой риск, – предостерег Рыбачок. – При этом мы говорим о команде, которая приходила к власти как представители информационной сферы. Были очень большие надежды, что в плане информационной безопасности наша государственная система станет сильнее, а не слабее. А сейчас мы видим один слив за другим. И это вызывает много вопросов. Способны ли эти люди защитить хотя бы свою собственную информацию?"

ФСБ России может использовать методы "Джокера" tsargrad.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Telegram-канал таинственного пранкера под ником "Джокер" появился 31 октября. Неизвестный (или группа неизвестных) пишут народным депутатам и чиновникам, представляясь высокопоставленными лицами, а затем публикуют переписку в сети.

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