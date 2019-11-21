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21 ноября • обновлено в 21:12
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"Безответственно!" Депутатов предупредили, что ФСБ может применять методы "Джокера"

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ФСБ России может применять методы пранкера "Джокера", чтобы собрать компромат на украинских политиков.

Об этом предупредил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок в программе "Итоги" на ObozTV. Он подчеркнул, что несерьезное отношение депутатов и чиновников к своим перепискам угрожает безопасности Украины.

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"Меня беспокоит, что депутаты – как от "Слуги народа", так и от других политических сил – довольно безответственно относятся к переписками в Telegram или социальных сетях", – отметил Рыбачок.

Он напомнил, что сами политики, ставшие жертвами розыгрышей "Джокера", неоднократно подтверждали факт этих переписок.

"И это люди, у которых есть доступ к государственной тайне! Если они позволяют себе настолько безответственно относится к подобным вещам, то не является ли это риском для государственной безопасности?" – поинтересовался эксперт.

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Рыбачок обратил внимание, что спецслужбы иностранных государств могут использовать полученную информацию против народных депутатов Украины.

"Если условный "Джокер" владеет доступом к этой информации, то можно не сомневаться, что у ФСБ Российской Федерации точно так же есть доступ к этой информации", – подчеркнул он.

По мнению аналитика, в России уже вполне могли собрать компромат как на украинских политиков, так и на руководителей правоохранительных и других органов.

"В этом – ключевой риск, – предостерег Рыбачок. – При этом мы говорим о команде, которая приходила к власти как представители информационной сферы. Были очень большие надежды, что в плане информационной безопасности наша государственная система станет сильнее, а не слабее. А сейчас мы видим один слив за другим. И это вызывает много вопросов. Способны ли эти люди защитить хотя бы свою собственную информацию?"

ФСБ России может использовать методы "Джокера"

ФСБ России может использовать методы "Джокера"

tsargrad.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Telegram-канал таинственного пранкера под ником "Джокер" появился 31 октября. Неизвестный (или группа неизвестных) пишут народным депутатам и чиновникам, представляясь высокопоставленными лицами, а затем публикуют переписку в сети.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Джокер Денис Рыбачок
Место
Украина
Теги
депутат безопасность пранк ФСБ Telegram
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Пигин Макс
Пигин Макс
У вас реально мания величия. Вы никому нахрен не нужны...
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