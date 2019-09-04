Фриз: членов антикоррупционного комитета от монобольшинства "нагнули" по изменениям в Конституцию

Представители "Слуги народа" проигнорировали предостережения представителей других фракций парламента относительно коррупционных рисков, содержащихся в законопроекте 1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз по результатам заседания комитета по вопросам антикоррупционной политики.

"Только что на Антикоррупционном комитете состоялся прецедент, когда членов комитета от правящей партии де-факто "нагнули" изменить решение комитета, убрав фразу из заключения "содержит коррупционные риски" по законопроекту 1014, которым президент имеет право назначать и увольнять единолично голов НАБУ, ГБР и образовывать "независимые регуляторные органы" (любые, без перечня таких органов, чтобы экономить конституционный текст, как сказал докладчик "слуг"). Проголосовали только "слуги" – 11 человек, представители "Европейской солидарности" и наши коллеги по комитету – представители других фракций, были, понятно, против", – написала Фриз.

Депутат от "ЕС" Ирина Фриз Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Она подчеркнула, что данные конституционные изменения создают возможности для оказания давления со стороны президента на другие ветви власти и дают ему реальный инструмент влияния на парламент и правительство.

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"Аргумент о том, что эти изменения в Конституцию дают основания не только этому президенту вмешиваться в сферу исполнительной и законодательной власти, разбился о дисциплинарную повинность фракции власти. Наверное поэтому и спешат так, ведь удержать ее на начальном уровне дальше будет все труднее и труднее", – отметила Фриз.

Кроме этого, депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар сообщила, что во время заседания комитета представитель президента в Конституционном суде обвинил депутатов восьмого созыва в создании НАБУ как института, который не соответствует Конституции.

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"Только что представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский обвинил меня, Ирину Фриз и коллег из предыдущего созыва за голосование "антиконституционного органа Национального антикоррупционного бюро". Занавес. Спасибо председателю комитета за признание создания НАБУ "попередниками" позитивным шагом", – сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Сюмар.

Как раньше сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины подала в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в стfnm. 106 Основного закона о закреплении полномочий президента назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

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