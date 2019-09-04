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4 сентября • обновлено в 16:24
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Фриз: членов антикоррупционного комитета от монобольшинства "нагнули" по изменениям в Конституцию

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Представители "Слуги народа" проигнорировали предостережения представителей других фракций парламента относительно коррупционных рисков, содержащихся в законопроекте 1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз по результатам заседания комитета по вопросам антикоррупционной политики.

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"Только что на Антикоррупционном комитете состоялся прецедент, когда членов комитета от правящей партии де-факто "нагнули" изменить решение комитета, убрав фразу из заключения "содержит коррупционные риски" по законопроекту 1014, которым президент имеет право назначать и увольнять единолично голов НАБУ, ГБР и образовывать "независимые регуляторные органы" (любые, без перечня таких органов, чтобы экономить конституционный текст, как сказал докладчик "слуг"). Проголосовали только "слуги" – 11 человек, представители "Европейской солидарности" и наши коллеги по комитету – представители других фракций, были, понятно, против", – написала Фриз.

Депутат от "ЕС" Ирина Фриз

Депутат от "ЕС" Ирина Фриз

Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Она подчеркнула, что данные конституционные изменения создают возможности для оказания давления со стороны президента на другие ветви власти и дают ему реальный инструмент влияния на парламент и правительство.

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"Аргумент о том, что эти изменения в Конституцию дают основания не только этому президенту вмешиваться в сферу исполнительной и законодательной власти, разбился о дисциплинарную повинность фракции власти. Наверное поэтому и спешат так, ведь удержать ее на начальном уровне дальше будет все труднее и труднее", – отметила Фриз.

Кроме этого, депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар сообщила, что во время заседания комитета представитель президента в Конституционном суде обвинил депутатов восьмого созыва в создании НАБУ как института, который не соответствует Конституции.

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"Только что представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский обвинил меня, Ирину Фриз и коллег из предыдущего созыва за голосование "антиконституционного органа Национального антикоррупционного бюро". Занавес. Спасибо председателю комитета за признание создания НАБУ "попередниками" позитивным шагом", – сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Сюмар.

Как раньше сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины подала в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в стfnm. 106 Основного закона о закреплении полномочий президента назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

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Персона
Ирина Фриз
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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