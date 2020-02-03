"Freedom House" в Украине сделал заявление по законопроекту Минкульта

Законопроект Министерства культуры по предотвращению дезинформации нельзя читать правильным для решения этой проблемы.

Об этом заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф в новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV.

"К счастью, они немного ослабили темп разработки этого документа, так как законопроект должен был рассматриваться в конце еще прошлого года, и сейчас есть еще немного времени, чтобы его обсудить. Но с публичных событий, которые я наблюдал, дискуссия не была настоящей, и не было настоящих консультаций. Это больше напоминало представление перспектив, где прислушиваются и не вносят изменения на основе замечаний", – заявил он.

Шааф также выразил основные опасения по законопроекту.

"Одна из них – Уполномоченный по вопросам информации. Согласно законопроекту, он является очень значимой фигурой, офисом, который на самом деле будет иметь функцию скорее правоохранительных органов и определять, что является достоверной информацией, а что – недостоверной, а затем рекомендовать санкции на основе этих определений. Есть много вопросов о независимости этого органа и того, могут решения, которые он принимает, считаться законными. Другая сфера, которая нас волнует, – это определение дезинформации. В частности, речь идет о дезинформации в сферах, представляющих общественный интерес – национальная безопасность, здоровье и безопасность нации, а также в некоторых других сферах. Мы обеспокоены, что выделение информации, идей и мыслей в таких сферах на самом деле может нанести вред публичным дискуссиям в Украине и публичном раскрытию некоторых действительно важных вопросов", – сказал директор.

Он отметил, что, по его убеждению, достаточно иронически называть это саморегулирующим органом. Когда по сути это новая "неправительственная" организация, созданная на основании закона, функция которой регламентирована также законом.

"И один аспект этой ассоциации, который, по моему мнению, особенно нас волнует, касается различия между "журналистом" и "профессиональным журналистом". Фактически, только профессиональный журналист, отвечающий определенным критериям, установленным законом, а также установленными этой ассоциацией и его членством там, в определенный момент получает определенные права, в частности, например, защита от насилия", – сказал Шааф.

Он добавил, что представленные предложения могут иметь катастрофическое влияние на свободу слова, на работу журналистов на доступ к информации и возможность людей получать доступ к различной информации, различных точек зрения, людей и тому подобное.

"Происходит определенное искажение международных стандартов, происходит в определенной степени. Они говорят, что эти предложения соответствуют международным стандартам. Но это не так. И в этом суть, потому Арлем Дезир, люди в Совете Европы, основные сторонники свободы СМИ, стандартов свободы слова – я думаю, что именно на них возложена ответственность привлечь правительство, привлечь общественность к выступлениям, поделиться взглядами сначала на то, что они думают об этих предложениях, а также о том, какие существуют международные стандарты, и как Украина и другие края ни могут бороться с проблемами дезинформации, убедившись, что люди могут высказать свое мнение, иметь доступ к информации, журналист может работать независимо, без чрезмерного влияния со стороны власти и т.д.", – сказал Шааф.

Он выразил надежду, что правительство, Министерство культуры и другие будут привлечены к этому и воспользуются ресурсами экспертов, адвокатами, которые у них есть, чтобы прийти к лучшему решению.

"Не существует никакой лучшей практики или стандарта относительно того, что делать с дезинформацией. Но есть много вещей, которые можно сделать. И об этом мы много говорили в нашем отчете "Свобода в сети", в частности о свободе Интернета в Украине и во многих других странах. И один из основных выводов недавнего отчета заключается в том, что уровень демократии будет зависеть от того, как мы будем решать эти вопросы, а также проблему дезинформации в социальных медиа и другие вещи.

Вы знаете, прекрасно слышно, как министр говорил о проверке фактов. Проверка фактов является важной и должна быть частью решения, но фактчекинг не может приводить к уголовной ответственности и других вещах. Проверка фактов должна быть независимой, и она должна помогать обучать людей и информировать их, а не быть частью системы запретов для привлечения их к ответственности. Образование для потребителей медиа, людей, которые пользуются Интернетом, что является частью концепции законопроекта о дезинформации.

И это хорошо, это должно быть официальной частью системы образования, должно быть и неофициальное образование о том, как уметь отличать, что есть фейк, а что – нет. Только 11% украинцев, насколько я помню, смогли отличить фейки, основываясь на опросном исследовании, которое было сделано Интерньюз.

Учитывая тот факт, что это очень важный вопрос, требующий решения, поэтому правительство, общественность и средства массовой информации могут делать больше для этого. Тем не менее, я четко вижу, что этот конкретный закон не считается правильным для решения этой проблемы.

Мне трудно сказать, что будут делать политики; ответы, которые мы видели от различных политических лиц, не всегда были однозначными и готовность получить критику, а затем внести изменения, также оказалась нечеткой. Поэтому существует большая обеспокоенность, что этот закон будет принят в варианте, подобном предложенному, и я считаю, что это будет ошибкой.

Но я надеюсь, что мы сможем использовать нашу встречу как возможность иметь настоящий диалог, сделать правильный баланс между сущностью этого вызова, а также тем, что это имеет большое влияние на рост и укрепление демократии в Украине. А вы не можете иметь демократию, если люди боятся высказать свое мнение, или средства массовой информации не могут работать и так далее", – добавил Шааф.

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