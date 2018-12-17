''Прогресс невероятный'': во Франции оценили успехи Украины

Экономический советник посольства Франции Винсент Пренго и директор французско-украинской торгово-промышленной палаты Мари Брюан в программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV оценили реформы в Украине и рассказали, как привлечь больше инвесторов.

- Попова: Винсент, первый вопрос к вам. В 2015 году французское посольство акцентировало внимание на вопросах поддержки реформ в Украине. Какие результаты вашей поддержки?

- Пренго: вы абсолютно правы, фактически после событий 2014 года мы сосредоточились на реформах Украины. Все международное сообщество, включая Францию, поддерживают эту великую цель. В то время не было понятно, сможет ли Украина принять вызовы во всех экономических сферах для того, чтобы стабилизировать экономику и снова ее увеличить. И я считаю, это произойдет только после 3 или 4 лет реформирования. Процесса, который уже начат. Но он еще не подошел к концу, как раз находится на середине.

Однако, по моему мнению, результаты впечатляют: некоторые утверждают, что за 4 года Украине удалось достичь того, чего не удавалось с провозглашением независимости. Я не могу с этим не согласиться. Мы наблюдаем заметные результаты в мини-секторах - в банковском, финансовом. Количество банков уменьшилось, мы упорно работаем, обеспечивая контроль над сектором.

Достаточно заметные изменения в энергетическом секторе, который страдал от высокого уровня коррупции. Должен заметить, что данный сектор работает эффективнее, что наблюдается во многих сферах. Конечно, кто-то скажет, что состояние недостаточно удовлетворительное. И мы можем понять эту точку зрения. Однако, мы считаем, что прогресс Украины, за такое короткое время, учитывая историю государства, невероятный.

- Попова: следующий вопрос к Мари. Французская палата представляет в Украине интересы французских компаний, в каких сферах работают эти компании?

- Брюан: что же, французская торгово-промышленная палата в Украине - это организация, представляющая французские предприятия, которые основаны здесь и сотрудничают с украинским рынком. В следующем году мы будем праздновать 25-летие присутствия на украинском рынке. И могу сказать, что несмотря на кризис в 2008-м и несмотря на кризис после Революции Достоинства в 2014-2016 годах, французский бизнес-союз никогда не прекращал расти. Мы насчитываем 125 предприятий.

Наши основные миссии - это традиционные миссии торгово-промышленной палаты. То есть, во-первых, защищать интересы французских предприятий в Украине, поддерживать экономические отношения между Украиной и Францией, при содействии посольства. Во-вторых, помочь французскому бизнесу осесть, развиваться и ознакомиться с украинским рынком. И последняя наиболее базовая - адаптировать французское бизнес-сообщество в Украине путем организации круглых столов, мониторинга новостей бизнеса и встреч в регионах.

- Попова: во время недавнего заседания французско-украинской смешанной экономической комиссии было отмечено, что в 2017 году Франция увеличила экспорт в Украину на 18%, и она остается одним из крупнейших международных работодателей и четвертым инвестором в Украине. А какой баланс вообще в торговле между Украиной и Францией?

- Пренго: да, верно, французский экспорт в Украину вырос в течение последних 3 лет. Вы утверждали на 18%, я считаю, что эта цифра служит индикатором того, что украинская экономика снова растет. Поэтому это хороший знак.

Для Украины достаточно благоприятной стала торговая сделка с ЕС. О чем говорит ежегодный рост торговли с ЕС на 20%, поэтому Украина прогрессирует

Как вы уже упоминали до этого, торговля и инвестиции - это два важных аспекта. Французские компании работают и занимаются экспортом не только во Франции. Они часто распространяют деятельность и локализуют ее. Поэтому одновременно мы не только являемся важными торговыми партнерами Украины, но также и экономическими.

На территории Украины мы четвертый или пятый инвестор, в зависимости как считать. Конечно, как главный мощный западный инвестор, как до этого заметила Мари, у нас есть различные профильные компании во многих секторах. Согласно последней статистики, мы на первом месте среди международных работодателей в Украине. Причиной этому служит присутствие французских предприятий в банковом, страховом и торговом секторах, которые нанимают большое количество персонала и обладают оборудованием, агентствами и магазинами во многих странах. Если взять, к примеру, два крупнейших банка в Украине, то я уверен, что каждый из них имеет примерно 150 отделений по всей стране. Поэтому, конечно, мы видим себя в будущем не только экспортером, но и партнером, который будет работать здесь в Украине.

- Попова: еще один гость сейчас присоединится к нашей программе. Это бывший исполняющий обязанности министра финансов в Украине Игорь Уманский. Игорь, что бы ты мог добавить к этому вопросу?

- Уманский: Франция всегда была одним из крупнейших партнеров Украины, если брать во внимание наших коллег из Евросоюза. Инвестиционный сектор Франции является довольно значительным, особенно в период требований капитализации банков, где участвуют французские банки в Украине.

Между тем, на мой взгляд, важнейшим вопросом все равно остается развитие реального сектора экономики и вероятность использования ценных возможностей именно в этом смысле. Ни для кого не секрет, что в период кризиса 2007-2008 годов в Европе применялись и Европейским Центральным банком и отдельными странами специальные меры, чтобы поддержать и подтолкнуть собственную экономику. Особенно во Франции это касалось автомобильной отрасли. Между тем, пока то состояние отношений и требования, которые мы на сегодняшний день имеем от наших коллег по развитию в Украине, больше касаются открытия рынков, чем поддержки развития бизнеса в Украине и доступа к финансированию.

Возможно, именно в этом контексте мы будем концентрировать внимание в ближайшее время. Особенно в условиях того, что экономика в Украине за 2014-2015 годы значительно сократилась. У нас была слишком маленькая экономическая база на сегодняшний день для сравнения роста.

- Попова: спасибо за ответ. У меня еще дополнительный вопрос. Хотелось бы знать с какими вызовами сталкиваются французские компании, которые инвестируют в Украину?

- Пренго: вы, наверное, ожидаете, что нас постигло много трудностей, как вот коррупция или условия для бизнеса. И это, конечно, наибольшие проблемы, которые всегда существовали для иностранных инвесторов. Мы считаем, что улучшение условий для бизнеса является невероятно важным не только для иностранных инвесторов, но и для украинских компаний, работающих на территории страны. Это борьба за экономику и развитие Украины.

Мы заметили тенденцию за последние 2 или 3 года, которая дает четко понять, что произошло улучшение условий для бизнеса. Кроме того, рейтинг зафиксировал улучшение в классификации бизнеса. Мы и наши компании почувствовали, что изменения происходят. У нас были раньше финансовые проблемы, сейчас их значительно меньше.

Однако, по моему мнению, наиболее распространенными являются проблемы с персоналом, занятостью, на что повлияла миграция. Поскольку французские предприятия являются крупнейшими работодателями, то нужен персонал и опытные специалисты. Это также создало определенные трудности. Пока еще одной проблемой является инфраструктура, доступ к железной дороге. Иногда французские компании сталкиваются с трудностями в поиске вагонов, локомотивов для перевозки импорта и экспорта.

По моему мнению, серьезный вызов для Украины в ближайшие годы - улучшить состояние дорог, сервис, качество оборудования, в частности железнодорожного

Чем больше экспорта, тем выше доходы и заработные платы, что разовьет экономику Украины. Поэтому это очень важная задача. Если говорить об условиях для бизнеса, то это все еще остается проблемой. Мы считаем диалог с украинской администрацией в Киеве на центральном уровне удовлетворительным, а также их учреждения созданы для помощи в работе иностранных инвесторов, такие как Украинская инвестиционная биржа.

В случае, когда нужна помощь, французским компаниям есть куда обратиться. Конечно, это не означает, что дело будет решено за несколько дней. Однако, если не было бы к кому обратиться, то вряд ли она была бы решена.

Поэтому эти новые учреждения, которые были основаны, эта биржа и остальные предоставляют большую помощь. Мы заметили разницу между положительной и конструктивной концепцией в центральных администрациях и с использованием ее в областях на региональном уровне. Я считаю, для Украины важно, чтобы такие же стратегии и качество условий для бизнеса существовали не только в министерствах Киева, но также и в регионах.

В Украине слабая экономика, однако она разнообразная: сельскохозяйственная отрасль, промышленность, сфера IT. Поэтому бизнес должен быть распространенным не только в одном, двух или трех регионах

- Уманский: трудно не согласиться, действительно, нет системы с одной стороны, с другой стороны, я так понимаю, это вопрос суда. Вопрос обеспечения защиты - самый главный на сегодняшний день, который нужно решить.

Вопрос людей, кадров и инфраструктуры - это то, что мы как раз можем решать не на уровне бизнеса, а на уровне государства и на уровне совместных программ, межгосударственных в том числе. Тем более, насколько я знаю, есть замечательная программа по развитию инфраструктуры европейских комиссий, но она пока распространяется на Польшу, Румынию, Болгарию. Поэтому было бы замечательно, чтобы присоединилась и Украина.

- Попова: Мари, а что вы думаете?

- Брюан: я хотела бы упомянуть о нескольких проблемах, касающихся условий для бизнеса, а также поддержать тезис, что ресурсы являются главной проблемой для компании. В течение 12 лет мы проводим регулярные собрания торгово-промышленной палаты и все компании, независимо от размера и расположения, сталкиваются с проблемой набора и удержания работников.

В некоторых частях страны, особенно в западной, ситуация является критической

Возникает потребность повышения заработной платы, поскольку нужно предложить своим работникам лучшие условия труда. Однако это происходит не только один раз в год или два, а три раза или даже четыре раза. И это создает большую проблему, поскольку они вынуждены прогнозировать и адаптировать бюджет каждого семестра.

- Попова: возможно, это означает, что французские компании в Украине должны ориентироваться не на среднюю зарплату на рынке в этой категории, а вообще уже на среднюю зарплату в Украине и Польше в этой категории для того, чтобы удерживать сотрудников?

- Брюан: они мониторят повышение заработных плат каждый семестр, иногда квартал, чтобы приспособиться к рынку и удержать лучших работников ради будущих возможностей в Украине.

- Попова: Игорь, ты может еще что-то хочешь добавить к нашей дискуссии о торгово-экономических отношениях с Францией?

- Уманский: здесь можно только снова акцентировать внимание на очень важном вопросе для Украины. Из-за подписания соглашения об ассоциации, соглашения о свободной торговле, мы получили возможность более широкого доступа к европейским, в частности, французским рынкам. Между тем, даже в моменты подписания, мы говорили, что эти соглашения дискриминационные по отношению к Украине. И они дают возможность нашим европейским партнерам получить полный доступ к украинским рынкам. Между тем, возможности наших компаний значительно ограничены. Многие тендера, проводимые в том числе во Франции имеют защиту. И украинские компании, в принципе, к ним не могут приобщиться.

Снятие ограничений на доступ украинских предприятий к тендерам принесло бы большую пользу нашим торговым бизнес-отношениям

- Попова: в отношении квот я слышала, что по некоторым категориям квоты выбираются почти за месяц, то есть, до конца января Украина уже полностью выбирает квоты по экспорту в Европейский Союз. Что с этим можно сделать?

- Пренго: я считаю, что нужно понимать, бизнес - это расходы, у меня были такие же ожидания. Ведь, если мы можем улучшить качество жизни, восстановить доверие, побороть несправедливость и коррупцию, создать хорошо оплачиваемые должности и достойные рабочие места в Украине, все будет двигаться в одном направлении украинского и международного бизнеса и населения. Каждый должен идти тем же путем, реформы важны не только для международных компаний, а для каждого.

Не могу ответить на данный вопрос, поскольку не слышал о подобных случаях. Я считаю, нам стоит посмотреть на картину торговых договоров между ЕС и Украиной. Это не только касается экспорта, а в основном норм и стандартов. Это процесс, занимающий много времени, поскольку многие сектора нуждаются в реформировании, это один вопрос. Второе - относительно украинского экспорта в ЕС. И я согласен с коллегами, что это ключ к развитию украинской экономики.

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Наблюдается также то, что Украина пытается экспортировать не только сельскохозяйственную продукцию, но и все сектора. Пожалуй, текстиль является наиболее распространенной категорией. Украинские электронные средства и метеорологические средства - также популярный экспорт во Францию. Качество вещей растет, что будет удовлетворять европейского потребителя. Конечно, вы не можете экспортировать, пока не повысите качество изделия. Украина имеет возможность повысить ценность продукции, которую производит на собственной территории.

Украина может производить упакованную или практически готовую продукцию и таким образом не только увеличить объем экспорта, но и ценность. Это очень важно. Конечно, это не произойдет за один день. На большинство категорий продукции ограничений нет, однако некоторые квоты существуют, например, на сельскохозяйственную продукцию. Например, если квота выполнена преждевременно, это не значит, что экспортировать в ЕС больше невозможно. Это возможно, однако, требует уплаты налогов. Всегда существовали адаптации и возможности поднять квоты в комиссии ЕС и Украины. В общем, я считаю, что торговые договора являются наиболее грандиозными, из тех что ЕС подписывала со странами третьего мира.

- Попова: Игорь, ты хочешь что-то добавить?

- Уманский: я понимаю позицию наших коллег-партнеров. Самое главное, это действительно домашнее задание для Украины – миксовать эти вопросы не только на уровне общения, разговора, но именно на официальном уровне и пересматривать эти условия. И надеюсь, что следующее правительство это безусловно сделает.

- Попова: спасибо, что присоединился к нашей программы. Во Франции есть специальное отношение к гендерным вопросам, и у вас есть даже специальная комиссия, которая контролирует количество женщин в топ-менеджменте компании. Как вы к этому пришли, и почему именно вы это делаете?

- Брюан: Франция очень довольна гендерным равенством. В 2014 году был принят закон о равенстве женщин и мужчин, поэтому крупные предприятия и компании с более чем 50 работниками обязаны следовать правилам и законодательству. Если же они проигнорируют этот закон, получат штраф. Следующий пример, вы правы, 40% директоров в компаниях должны быть женщинами. И эта цифра должна быть достигнута к 2020 году в крупных компаниях. Если же уровень не будет достигнут, будут выписаны штрафы.

Недавно президент Макрон сделал гендерное равенство национальной делом. Я приведу два примера. Назначение секретаря по правам женщин и второй: феминизация предприятий, то есть они мониторят директоров на высших должностях и ежегодно публикуют список лучших компаний по критерию гендерного равенства.

- Попова: и я так понимаю, что то же касается правительства Франции?

- Пренго: да, пока состав правительства базируется на принципе гендерного равенства, и я замечаю, что вы согласны с Мари.

- Попова: я так понимаю, что также эту программу французские предприятия и французская палата пытается продвигать и в Украине?

- Брюан: из 125 членов только 25 женщин занимают должности генеральных директоров своего бизнеса. Кажется, 20% это достаточно малый процент, однако он шаг за шагом постоянно растет изо дня основания Палаты. У нас работают женщины во многих сферах деятельности, начиная от маленьких компаний и к компаниям мирового масштаба.

Я приведу вам два примера. Генеральным директором одной из крупнейших компаний в Украине "Ашан" является украинка Виктория Луценко. А генеральным директором всемирно известной компании по производству молочной продукции "Данон" - Натали Алькер родом из Франции.

Не так много пока женщин на должности генеральных директоров, однако их количество постепенно растет. Также французские компании поддерживают гендерное равенство в Украине и поощряют женщин занимать высокие должности. Как, например, в банке Credit Agricole две женщины стали совладельцами бизнеса. Поэтому мы имеем многообразие высоких должностей различных профилей, которые занимают женщины.

- Попова: вы запустили специальную программу для поддержки женщин-предпринимателей в Украине?

- Брюан: вы правы, это полностью новый проект, который мы запустили в этом году впервые. Главной идеей является пропагандировать предпринимательство в Украине среди женщин и вдохновлять молодое поколение предпринимателей в Украине. А также показать на примере многих женщин, что построить свой успешный бизнес возможно.

В марте прошлого года вместе с женщинами комитета Палаты мы решили провести конкурс для женщин без ограничений в сфере деятельности или возрасте. Победитель будет выбран в марте следующего года профессиональным жюри.

Французский посол станет почетным членом жюри, также в жюри будет Ирина Суслова из комиссии гендерного равенства, генеральные директора "Ашан", "Credit Agricole", "Данон", а также мы будем иметь поддержку Сони Забуги, которая является редактором журнала "ELLE". Поэтому, как вы могли заметить, в нашем жюри есть представители различных сфер.

- Попова: это адаптация таких проектов, которые проводились до этого в других странах, проводятся регулярно в других странах французскими палатами?

- Брюан: не во всех французских палатах. Их приблизительно 122 по всему миру. Однако некоторые из них основали ежегодную программу для женщин, не только предпринимателей, для того чтобы пропагандировать трудоустройство женщин на работу во всех сферах деятельности.

- Попова:а какой именно будет приз для той женщины, которая победит в этом конкурсе?

- Брюан: с нашими французскими компаниями мы будем проводить мониторинг проекта, бизнеса и выполнения бизнес-плана в течение нескольких лет в сферах финансов, аудита, коммуникации, маркетинга. И обычно в течение одной недели состоятся встречи руководителей компаний в Париже.

- Попова: и я хочу задать последний вопрос, насколько повлияло на французские компании военное положение, которое на месяц ввели на части Украины?

- Брюан: насколько мне известно, нет никакого прямого влияния на французский бизнес.

- Пренго: действительно, мы не наблюдали никакого влияния на деятельность компаний в Украине. Вопрос о том, что произошло, мы получали в основном от французских компаний, которые не действуют на территории Украины, однако планируют. Это совершенно обычный вопрос, на который мы спокойно реагируем. Конечно, в нем заложен геополитический контекст. Франция поддерживает реформы и целостность Украины. Я уверен, что компании четко понимают, что не имеют повода для паники. И это решение, принятое украинской властью, не действует, по крайней мере, на сферу бизнеса.

- Попова: и я знаю, что некоторые другие палаты даже опубликовали на своих сайтах и ​​на социальных сетях, что мы предлагаем компаниям, нашим членам продолжать обычный бизнес.

- Брюан: компании получают вопросы от штаб-квартир во Франции и отвечают, что нет причин для беспокойства, ведь они проводят мониторинг ситуации. Поэтому, насколько мне известно, никакого конкретного влияния не наблюдалось.