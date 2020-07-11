Франция и Германия заверили, что Россия останется под санкциями, – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что с России не будут снимать санкции, введенные из-за ее агрессии в нашей стране.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами 10 июля, передает "Укринформ". Ермак подчеркнул, что такая позиция была озвучена представителями Франции и Германии во время встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине 3 июля.

По его словам, для снятия санкций нет никаких условий и этот вопрос даже не будет рассматриваться.

"Мы настойчиво идем по нашему плану, по нашей стратегии... Но я считаю, что самое важное, что сегодня происходит и произошло, что мы всему миру показали, что есть четкая позиция, ни у кого нет никаких сомнений, что она соответствует Минску, она настроена на мир, но в украинских интересах, с украинской позицией", – сказал глава Офиса президента.

"И поэтому, я считаю очень важным, что и со стороны, например, немецкого представителя, господина Гекера (советник федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам и вопросам безопасности Ян Гекер), а затем и господина Бона (советник президента Франции Эммануэль Бон) было услышать, что сегодня никаких условий даже для того, чтобы рассматривать или думать о снятии санкций не может быть, потому что Украина демонстрирует принципиальную четкую позицию, отвечающую интересам нашего государства, и настроена на мирный процесс", – добавил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе напомнили России, что она подписала Минские соглашения, а значит должна нести ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта на Донбассе и должна выполнять свои обязательства конструктивно, работая в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.