"Франция и Германия – пророссийские": Тягнибок разгромил "нормандские" переговоры с Путиным

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок раскритиковал "нормандский формат" переговоров с Россией по Донбассу.

В эфире ток-шоу "Право на владу" он заявил, что переговоры с участием Германии и Франции такие же неэффективные, как и "Минск", поскольку эти страны "имеют пророссийскую позицию из-за бизнеса с РФ".

"Вспоминали уже о позорном голосовании в ПАСЕ. Что французы, что немцы, проголосовали за то, чтобы московитов вернуть. А Британия не проголосовала, показав, что это наш основной партнер в Европе", - заявил Тягнибок.

Он подчеркнул, что главными стратегическими партнерами Украины являются Великобритания и США, и призвал президента Владимира Зеленского вести диалог с лидерами этих стран.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев выразил солидарность с этим мнением и поддержал инициативу президента подключить к переговорам Вашингтон и Лондон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, когда встретится с Путиным. По словам президента, переговоры должны пройти в "нормандском формате" при участии лидеров Германии и Франции.

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