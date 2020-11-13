Франция и Германия поддержали украинский план по Донбассу

Представители Франции и Германии поддержали Украину в вопросе выработки единого документа для работы в Трехсторонней контактной группе.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после переговоров с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции 13 ноября, сообщается на сайте главы государства.

Он заявил о необходимости активизации работы ТКГ и выступил за принятие документа, который дал был толчок минским переговорам, а также рассказал о плане действий, подготовленный Украиной.

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как относящийся имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в "нормандском формате" в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне "Нормандского формата"", – сказал Ермак.

Во время переговоров удалось договориться о консультациях по наработке единой дорожной карты на основе указанного "Плана действий".

Внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн отметил, что наработка единого документа даст возможность сторонам достичь прогресса в переговорах в ТКГ.

Российская сторона в свою очередь согласилась с необходимостью активизации работы контактной группы.

Тем временем внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Гекен призвал Россию повлиять на открытие КПВВ на Донбассе со стороны оккупированных территорий, чтобы разблокировать их работу.

Также он заявил о необходимости предоставить доступ представителей Международного комитета Красного Креста к пленным, которые содержаться на оккупированных территориях Донбасса. Это необходимо, чтобы верифицировать списки и ускорить процесс обмена пленными.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе 10 ноября был взят за основу украинский "План действий" по Донбассу.

Также этот вопрос и обмен пленными обсуждались на заседании ТКГ 12 ноября.