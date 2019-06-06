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Фракцию БПП внезапно покинул еще один нардеп

1.3тЧитать материал на украинском

Народный депутат Олег Недава вышел из состава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом решении объявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в ходе утреннего заседания Рады в четверг, 6 июня.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе народного депутата Украины Недавы Олега из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", — сказала она.

Олег Недава

Олег Недава

Vse.Media

Недава на парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №53 (Донецкая обл.) в качестве самовыдвиженца, прошел в Раду, набрав 63% голосов избирателей.

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Также он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
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