Фракцию БПП внезапно покинул еще один нардеп

Народный депутат Олег Недава вышел из состава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом решении объявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в ходе утреннего заседания Рады в четверг, 6 июня.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе народного депутата Украины Недавы Олега из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", — сказала она.

Олег Недава Vse.Media

Недава на парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №53 (Донецкая обл.) в качестве самовыдвиженца, прошел в Раду, набрав 63% голосов избирателей.

Также он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

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