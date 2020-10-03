Фракция Порошенко лучше всех ходила на работу в сентябре – КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения фракциями и народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в сентябре. Результаты КИУ обнародовал на странице в Facebook.

Самые высокие показатели посещения среди фракций ВР у депутатов "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 64% депутатов фракции.

Низкие результаты в группы "Доверие" и депутатов "Слуги народа" – в среднем 59% посещения.

У депутатов "Голоса" показатели посещения на уровне 54%, "Оппозиционный платформы За жизнь" – 46%, ВО "Батьківщина" – 43%, группы "За будущее" – 40%.

По данным КИУ, в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано только 235 народных депутатов, что является рекордно низкими показателями. Как правило, количество депутатов, которые посещают заседания в ВР 9 созыва больше и составляет более 300 депутатов. Так, на протяжении работы 2 сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 348 народных депутатов из 423. После начала пандемии (март-апрель) на пленарных заседаниях было зарегистрировано в среднем 328 народных депутатов.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, "на низкую посещаемость депутатов повлияло не только обострение пандемии коронавируса, но и начало местных выборов. В результате часть политиков находятся с избирательными турами по регионам, а не в сессионном зале парламента. Это является традиционной проблемой для Украины, когда в результате выборов работа парламента фактически является парализованной".

Всего в сентябре было проведено десять пленарных заседаний Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.