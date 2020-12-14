Фракция "ЕС" в Киевсовете призвала предусмотреть в бюджете-2021 бесплатное вакцинирование медиков и учителей

Фракция "Европейской солидарности" в Киевском городском совете предложила существенно увеличить финансирование медицинской сферы столицы в 2021 году.

Как отметила председатель постоянной комиссии КГС по вопросам здравоохранения Марина Порошенко – по непонятным причинам расходы на отрасль уменьшаются приблизительно на 30%, если сравнивать с 2020 годом, сообщила пресс-служба "ЕС".

"Нам предлагают выделить лишь 5 млрд гривен на медицину. Хотя еще в 2020 году на здравоохранение было предусмотрено более 8 млрд", – отметила Марина Порошенко. Она подчеркнула, что "Европейская Солидарность" считает такое сокращение безответственным во время, когда город должен противостоять пандемии коронавируса.

"Кроме борьбы с эпидемией и необходимости обеспечения наших больниц всем необходимым, мы должны не забывать и о других болезнях, противостояние которым тоже требует значительного бюджетного финансирования. Также мы должны позаботиться о персонале, который мы теряем из-за низкой зарплаты в том числе. Только за 9 месяцев этого года уволились 7000 медработников. Уменьшая финансирование отрасли, этого всего мы сделать не сможем", – отметила Марина Порошенко.

Также фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете предлагает в бюджете на 2021 предусмотреть средства на закупку вакцины от Covid-19 для медиков и педагогов.

"Европейская Солидарность" выступает за то, чтобы в бюджете города Киева в следующем году были заложены деньги на закупку и предоставление бесплатных вакцин от коронавируса для столичных медиков. Каждый из них сейчас рискует своей жизнью и здоровьем. В группе повышенного риска также и учителя. Городскому бюджету вполне по силам обеспечить бесплатными вакцинами медиков и педагогов", – отметил депутат фракции "ЕС" в Киевсовете Сергей Артеменко.

Во фракции также отметили, что в следующем году столица не досчитается средств, которые могли направить на социальную защиту и медицину. Почти на 7 млрд гривен уменьшился объем субвенции из госбюджета на эти сферы. "Фактически центральная власть бросает столицу на один на один. Но это вовсе не причина уменьшать расходы на сферу здравоохранения. Мы будем требовать увеличения финансирования медицины как приоритетной отрасли и найти возможность бесплатно провакцинировать работников из крупнейших групп риска", – подытожила Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета столицы на 2021, соответствующее решение было принято 14 декабря. Согласно проектам документов, доходы бюджета города запланированы в сумме почти 59,2 млрд грн. Расходы – в объеме почти 56,6 млрд грн.